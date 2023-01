Es baralla en un bar, marxa a casa, truquen a la seva porta i el cusen a trets

Situació molt violenta la passada nit en una localitat d'. Un home ha resultat ferit al ser disparat a les cames a la porta de casa seva, a la zona este d'Oviedo. La víctima va ser traslladada a l'hospital.Segons ha pogut transcendir dels mitjans locals, l'home es trobava en un bar de copes on es va produir una baralla., amb unes quantes persones més, algunes resultants ferides lleus. En desplaçar-se cap a casa el van interceptar en una rotonda i el van agredir, motiu pel qual va trucar a la Policia Local per avisar que l'estaven seguint i que li volien fer mal.Els agents li van fer una prova d'alcoholèmia i li van immobilitzar el cotxe després de donar positiu. Unes hores després, ja a casa seva, el van sorprendre en trucar a la porta del seu domicili: eren els agressors, que el van apuntar amb una arma i. La investigació roman oberta per intentar localitzar l'agressor.

