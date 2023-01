Agressió trànsfoba a una dona en un parc de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per una agressió a una dona transsexual en un parc de Barcelona. L'incident es va produir dimecres al matí al Parc de les Tres Xemeneies, al barri del Poble-sec, i la víctima ha presentat una denúncia dos dies després, segons han informat fonts policials."Condemnem una agressió física a una dona trans amb insults transfòbics al barri del Poble-sec de Barcelona", ha assenyalat l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH), que ha prestat atenció jurídica a la víctima i, alhora, s'ha coordinat amb els Mossos per acompanyar la dona a denunciar els fets. "Si has estat víctima d'un delicte d'odi i/o discriminació adreça't a la comissaria més propera i denuncia", ha recordat la policia catalana.

