​El truc casolà per recuperar el blanc dels llençols

Els llençols son una de les peces de roba més íntimes que utilitzem. Tot i que poques vegades es veuen, ens agrada que estiguin nets, ja que en reconforta a l'hora d'anar a dormir i. És llei de vida, però, que per diferents raons, els llenços vagin perdent el color que tenien el primer dia que els vam posar el llit.En molts casos, es tornen d'que és el resultat de la suor corporal, les cèl·lules mortes de la pell o la mateixa grassa del cabell. Per aixòi evitar així que s'hi acumulin àcars i bacteris que podrien perjudicar la nostra salut.Existeixen, però, algunsper aconseguir recuperar la blancor dels llençols. Un d'ells consisteix a utilitzar una, un blanquejador natural que es pot comprar a drogueries o botigues de barri.Barregem el suc de la llimona ambi ho diluïm en aigua tèbia o calenta. Després, deixem els llençols en remull amb aquesta barreja durant mitja hora i, posteriorment, els posem a la rentadora.Si les taques o el color groc dels llençols no és molt important, també eal compartiment del sabó de la rentadora.

