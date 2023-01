​Un whisky fabricat a Llançà, el primer 100% català

El primeres fabrica a, a l'Alt Empordà. Es tracta del primer licor elaborat amb tots els ingredients (ordi, llevats, etc.) procedents del territori català. Es tracta d'una aposta única que han tirat endavant l'i laFa quatre anys, tal com expliquen a Catalunya Ràdio, tots dos van deixar les seves feines i van decidir començar. Ella era auxiliar de veterinària en un laboratori carni i ell era banquer. Tots dos han recuperat un immoble familiar que actualment és la seu de la seva empresa de licors: Licors Quevall . "La meva família tenia un edifici, la part més antiga és del segle XI. Estava en ruïnes. I mentre encara treballàvem en les feines anteriors el vam començar a restaurar per obrir-hi un obrador de licors artesans", expliquen.Tots dos es veuen capaços de poder fer un whisky català que sigui envejable per als escocesos o irlandesos. Han decidit fer-ho, a més, amb. L'aigua que utilitzen surt d'un pou centenari que tenen a la finca i l'ingredient essencial, l'ordi, prové de la Cooperativa de Castelló d'Empúries. El procés per maltejar l'ordi, és a dir, germinar-lo i torrar-lo, i aquesta transformació també la fan amb màquines que s'han fet fabricar.Per últim, els llevats. També son casolans: "Els anem reciclant. Tenim com una massa mare i el mateix llevat s'encarrega de fermentar el nou suc d'ordi que li anem donant", relata l'Isaac. A més, aquests llevats s'acaben reciclant i els donen a un productor de vedelles ecològiques de la comarca.Ja tenenreposant des de fa temps. Les primeres ja fa dos anys que es van omplir. Per poder comercialitzar-lo aquest licor ha d'envellir durant tres anys, per tant, no seràquan l'Isaac i la Pilar podran destapar la primera ampolla d'un whisky únic i pioner a Catalunya.

