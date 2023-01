Colau situa Díaz com el pal de paller per aconseguir una llei estatal que reguli els lloguers

💬 Ada Colau: "Per aconseguir tot allò que volem i somniem, estem convençudes que el proper Govern de coalició serà més fort si aconseguim que la Yolanda sigui la primera dona presidenta d'Espanya"



⭕️ DIRECTO https://t.co/tWsX9Ee0CQ pic.twitter.com/DoiDgAxNml — Sumar (@sumar) January 14, 2023

Es mulla sobre l'independentisme i els macroprojectes

La contribució de Díaz a Barcelona

Activistes, periodistes i professors a l'acte

L'alcaldessa de Barcelona,, s'ha mostrat convençuda que el pròxim govern de coalició a l'Estat serà "més fort" si s'aconsegueix quesigui la primera dona presidenta d'Espanya. Així s'ha expressat aquest migdia durant la seva intervenció en un "acte d'escolta" de-el projecte polític de la ministra per a les pròximes eleccions generals- a l'Auditori deen el qual ha participat la mateixa Díaz.Amb una assistència de més deha penjat el cartell de complert i aproximadament un miler s'han quedat a les portes, un fet que ha ocasionat que l'acte s'endarrerís una hora.Tot just començar, Colau ha afirmat que el projecte de Sumar està ajudant "a conquistar el dret a somiar".Segons l'alcaldessa, la ciutadania de la capital catalana i de tot el país comparteix amb Díaz "el fet de perseguir i assolir moltes victòries ajuntant i sumant a la". Colau ha afegit que "Barcelona és una ciutat valenta, que la fa la seva gent des de l'amor i no es rendeix mai malgrat les adversitats, i això és el que té en comú amb Yolanda Díaz".Díaz ha carregat contra grans projectes com el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport del Prat i ha assegurat que són exemples d'un "model productiu propi del bipartidisme". També ha tingut paraules per referir-se a la situació de l'independentisme: "el que volen fer amb la història del seu país, és una qüestió de respecte", ha resumit.Per a l'alcaldessa, la també ministra és qui més està "ajudant" la capital catalana a obtenir una que reguli els preus del lloguer i eviti desnonaments injustos . A més a més, ha destacat el paper de Díaz en aconseguir que Barcelona "faci més habitatges que Catalunya i Madrid juntes, i també en fer polítiques socials". Per a Colau, Díaz ha estat un "gran suport" per avançar en"en un context de tantes incerteses, on creix l'extrema dreta i es normalitza el discurs d'odi".Han intervingut a l'acte el gerent d'Habitatge de la ciutat,; el periodista cultural i de societat; l'extreballadora d'Amazon; el professor del Departament de Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), i l'activista del barri de La Marina. A banda d'ells, s'hi han deixat veure la líder dels Comuns al Parlament,; el president de Podem al Congrés dels Diputats,; l'eurodiputat; el tinent d'alcalde de Cultura de Barcelona,; el portaveu dels Comuns i diputat del Congrés,, i el dirigent de Podem, entre altres.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor