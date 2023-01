Uncharted Loading... 🧭🎢 Así van las obras de nuestra nueva atracción



Compte enrere per a la inauguració de la nova atracció que prepara PortAventura per aquest 2023. El parc ja ha emès a través de les seves xarxes socials algunessobre com serà la. En unes píndoles de vídeo, Lluís Valencia, director de Desenvolupament de PortAventura World, ha explicat que "serà una muntanya russa interior,, un fet que la farà molt especial".L'atracció es dirà Uncharted i estarà basada en la pel·lícula d'aventures del mateix nom estrenada el 2022. Aquesta "dark ride" tindràen un espai immersiu de. Estarà situada a la zona del Far West i costarà. Segons el parc, està previst que s'inauguri aquesta primavera i l'atracció ha de permetre "descobrir territoris foscos i inexplorats durant una estimulant expedició que no deixarà indiferents els visitants".

