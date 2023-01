​Crear robots resilients i conscients: la nova fita que es qüestiona la robòtica

A mesura que passa el temps la tecnologia avança i es multipliquen les seves aplicacions. Cada any veiem com surten aparells més potents, funcionals i eficients. Un clar exemple d'això és el mon de la robòtica, on. Son robots més intel·ligents i que s'assemblen més als humans. Aquesta aproximació porta a plantejar-se, cada vegada amb més força, si algun dia un robot podrà tenirDoncs bé, el debat sobre la intel·ligència dels robots segueix fent passos endavant i, actualment,. Així s'exposa en un reportatge del New York Times al Diari Ara en què diferents científics valoren amb força la possibilitat que en un futur existeixin, aprenguin i millorin amb les experiències "vitals".és un enginyer mecànic i director del Laboratori de Màquines Creatives de la Universitat de Colúmbia que ha treballat durant anys en el desenvolupament de màquines que detecten problemes en el seu propi maquinari (una peça trencada) i son capaces de canviar el seu comportament per superar l'error o el problema. Veient que cada vegada els robots estan més integrats a les nostres vides (fan operacions, són part de la cadena de producció o, fins i tot, interactuen amb nosaltres), el doctor Lipson, és a dir que aprenguin dels errors per no repetir-los: "No treballem en una pregunta de recerca com qualsevol altra. Aquesta és la pregunta per antonomàsia. És més gran que curar el càncer.. La mateixa màquina podrà curar el càncer", afirma el doctor americà al reportatge del New York Times.

ELs robots conscients podrien ser realitat en un futur proper. Foto: Pal Robotics



La consciència dels experts

Recentment, Hod Lipson, juntament amb altres experts, han fet públic un últim treball que consisteix en: un braç amb dues articulacions fixat a una taula que, gràcies a càmeres instal·lades al seu voltant, es mirava i es reconeixia "com un nadó en un bressol que observa la seva imatge al mirall", diu Lipson. Al cap d'una estona, amb l'ajuda d'un algoritme d'aprenentatge, el robot va "tenir una certa noció de jo, una nebulosa", afegeix el doctor.Un altre exemple és la creació que ha aconseguit Antonio Chella , expert en robòtica de la Universitat de Palerm. Ha desenvolupat. Chella creu que no hi pot haver consciència sense un llenguatge, i per això treballa en el desenvolupament de màquines que siguin capaces de generar "diàlegs interns".Però què passarà quan tinguem robots conscients? Podran votar? Tindran llibertat i drets? Quin paper se'ls hi atorgarà? Segons el reportatge del New York Times, "només hauríem de crear màquines que suscitin un acord total sobre el fet que no importen moralment o que sí que ho fan". Aquesta és la idea que defensa, professor de filosofia de la Universitat de Califòrnia. Per aquest expert, qualsevol cosa que es trobi "en la zona grisa" de la consciència i la rellevància moral és "susceptible" de provocar danys greus des d'una perspectiva o l'altra.Un altre testimoni,, filòsof de l'Institut Futur per a la Humanitat de la Universitat d'Oxford, també està a favor d'aquesta cautela: "Ens precipitem cap a un futur ple de tota mena de problemes desconeguts i enutjosos per als quals". Long creu que la creació de robots conscients podria acostar-nos al: "Preferiria viure en un món on les coses avancessin a un ritme molt més lent i es pensés molt més sobre el que s'incorpora a aquestes màquines".La cautela, però, segons el New York Times, pot frenar l'avenç tecnològic i això impediria la creació de tecnologies útils. Alguns experts consideren que els beneficis dels robots conscients podrien superar els riscos, altres son partidaris de valorar i calcular els passos que fa la robòtica. El futur, l'ètica, la tecnologia i el desenvolupament es barregen en un debat que, com moltes altres vegades,

