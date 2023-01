Polèmica pel desnonament de dues famílies vulnerables a Ciutat Meridiana en ple hivern

❌Des de l'Ajuntament SANCIONAREM la propietat, però la Generalitat ha d'aparèixer.



L'acompanyament veïnal i de la Unitat Antidesnonaments no ha estat prou per evitar aquesta barbàrie.



Necessitem que la Llei Estatal obligui els grans tenidors a fer lloguer social. — Lucia Martín González (@Lucia_MartinG) January 13, 2023

"Teníem tres desnonaments i sabíem que vindria policia", comença a relatar ael president de l'associació de veïns i veïnes de(Barcelona),, sobre l'ocorregut aquest divendres a última hora a l'avinguda Rasos de Peguera i al carrer Perafita. Entre set i 11 furgons delsd'Esquadra -veïnatge i Ajuntament no es posen d'acord amb la xifra- van irrompre a la zona amb la intenció dedel barri. El consistori liderat per Ada Colau atura un 93% dels casos, però aquests escapaven del límit fixat. Allà, els esperaven una seixantena de persones disposades a plantar carta i intentar evitar que les execucions es materialitzessin."És un despropòsit absolut", escrivia a Twitter la regidora d'habitatge de la ciutat,, en conèixer la notícia. Ella mateixa detallava que el jutge s'havia "saltat" la moratòria de desnonaments i havia enviat la policia per executar-los. En concret, sónels que han quedat al carrer aquesta passada nit. Un dels edificis se'n va lliurar, però només per una setmana, període en el qual, tal com assenyala Bravo, es farà efectiu el desnonament.Segons han explicat tant des de l'Ajuntament com des de l'associació de veïns i veïnes,, el fons d'inversió Cerberus, "complir la llei i". De fet, asseguren que a última hora un dels pisos va proposar acceptar el lloguer normal. "Ni normal van voler! Volien desnonar", exclama Bravo.L'Ajuntament ha decidit sancionar la propietat, però també ha anat un pas més enllà i ha demanat suport al Govern. L'objectiu, ha apuntat la titular d'habitatge, és aconseguir que laobligui els grans tenidors a fer lloguer social. No obstant això, l'Associació considera que potserabans de les execucions i que, en cas d'haver-ho fet, el resultat podria haver estat diferent. Ara, les famílies desnonades han rebutjat allotjar-se a l'alberg que se'ls ha ofert i, de moment,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor