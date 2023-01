Junts crida a mobilitzar-se el 19 de gener per Puigdemont: «L'única manera perquè torni és en llibertat»

Benvinguda de Marc Castells

L'independentisme està preparat per mobilitzar-se a Barcelona el 19 de gener. El plantejament és una jornada unitària, però el cert és que cada vegada es van detectantentre aquelles entitats i partits que hi participaran, en teoria, per deixar ben clar que elt. Des de Junts s'han apuntat a aquesta mobilització des d'un inici, i creuen que cal anar-hi per dir que "aquí no s'ha acabat res", com apunta el lema de la mobilització. Així ho ha reiterat aquest dissabte el secretari general,, en la seva intervenció al consell nacional del partit que se celebra a Igualada. Ara bé, també ha demanat que la manifestació serveixi per mostrar disconformitat amb la via impulsada per ERC en la reforma del codi penal, que malgrat suposar la derogació de la sedició, manté la:"El dia 19 també hem de deixar ben clar que nosaltres, de l'única manera com volem que torni Puigdemont, és en llibertat i per la llibertat de Catalunya".La manifestació independentista del 19 de gener, impulsada per l'ANC, Òmnium i el Consell de la República ha rebut ja l'adhesió d'una. Arrencarà el 19 a les 9 hores del matí a les columnes de Puig i Cadafalch de Barcelona, i entre els partits que han confirmat l'assistència hi serà ERC. En canvi, el president de la Generalitat,, ha anunciat que acceptarà la invitació a la cimera i que hi serà present. Des d'ERC consideren que no és incoherent anar a la manifestació mentre el president de la Generalitat assisteix a la cimera, però aquesta decisió s'ha qüestionat des de certs sectors de l'independentisme. Durant la presentació unitària de la manifestació, la presidenta de l'ANC,, mentre que David Minoves, president del Ciemen i de l'entorn d'ERC, va assegurar que aquesta no és una manifestació contra la cimera, sinó d'autoafirmació sobre l'autodeterminació.És evident que més enllà de la voluntat que té l'independentisme de mostrar unitat en aquesta jornada, els plantejaments són diversos. En qualsevol cas des de Junts esperen que la "calamitat" que suposa que el govern espanyol vulgui "enterrar" el procés, es converteixi en una, que són la mobilització i la unitat. Així ho ha proclamat Turull davant les bases, i ha demanat que en aquesta convocatòria tothom "vagi a l'una" i omplir els carrers. "És una gran oportunitat per dir que aquí no s'ha acabat res i que el procés el donarem per acabat nosaltres quan fem efectiu el que vam votar i decidir l'1-O, que és la independència de Catalunya", ha proclamat.Els consellers nacionals del partit estan reunits aquest dissabte a Igualada per aprovar el. Es tracta d'un document elaborat per la direcció que avui es discutirà, i a partir de les intervencions de les bases, se'n farà una versió definitiva. Precisament en aquestes vuit pàgines apareixen alguns dels ítems als quals s'ha referit Turull en la seva intervenció. Junts assegura que s'ha demostrat que l'estratègia d'ERC de la via negociada no ha donat cap fruit, i que. També s'aposta perquè Junts, en la nova etapa a Govern, batalli per ser l'actor principal coordinador de l'independentisme. Turull, en la seva intervenció, ha assegurat que Junts mai no participarà del "desànim" del moviment, i ha apuntat que volen ser "transmissors d'esperança" per fer el país lliure.Sense abandonar el discurs sobre els últims moviments judicials, ha recordat que els presos polítics de Junts tampoc no donaran per bona la reforma del codi penal i que batallaran en les instàncies europees. "Som al costat de Puigdemont en la seva batalla. La confrontació és això. Per això nosaltres, els presos polítics de Junts, també li diem a aquesta cúpula judicial que ens veurem a Europa", ha afegit el secretari general del partit.Igualada, el lloc on es fa el consell, no és casual, i si molt significatiu per la disputa entre Junts i el PDeCAT en l'escala municipal. Fa uns dies, l'alcalde de la ciutat,va anunciar que es presentarà de nou com a candidat sota la marca Junts per Igualada, després d'haver anat com a número 3 a la llista del PDECat a les eleccions del Parlament del 14 de febrer. Ell ha estat l'encarregat de donar la benvinguda al consell nacional, amb un discurs breu en el qual ha apuntat que el futur de Junts ha de passar per sumar: "De fet, tenim tres objectius de futur. Sumar, sumar i sumar. Quan sumes guanyes, i guanyes per la gent i guanyes pel país", ha declarat. També Turull s'ha adherit a les paraules de Castells i ha assegurat que és un orgull formar part d'aquest partit. També ha declarat que en aquests comicis sortiran "a guanyar", no en contra de "res" ni de "ningú", sinó en una campanya "a favor" i amb actitud "positiva", "ferma" i gens acomplexada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor