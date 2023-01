Una ciutat catalana, entre les recomanacions del «The New York Times»

El diariha inclòsen la seva llista de 52per a visitar durant l'any 2023. El rotatiu nord-americà situa la capital tarragonina en la posició número 31, destacant els seus atractius turístics i gastronòmics. Així mateix, el diari editat alsposa en valor el fet de ser una ciutat portuària, artística i poc coneguda, així com el, que "converteix la ciutat en un museu a l'aire lliure".La publicació defensa que Tarragona és una "rica alternativa cultural" a. En l'interactiu publicat en la seva edició digital, The New York Times també destaca les tradicions de la ciutat, com els castells, la salsa de romesco o "anar a tocar ferro". Entre els llocs rellevants que recomana el diari nord-americà hi ha el, lai elEl rànquing de 52 llocs on anar el 2023 del The New York Times està encapçalat per(Japó) i el, als Estats Units. Cal destacar que en aquesta llista també hi ha, situada en la posició 44.

