Primera reacció de Shakira després de la cançó amb Bizarrap sobre Piqué

Gracias al increíble @bizarrap , @SonyMusicLatin y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado.



Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada. pic.twitter.com/YegQ8MUXi6 — Shakira (@shakira) January 13, 2023

s'ha pronunciat per primer cop des que va publicar la cançó amb Bizarrap . Després de l'acollida brutal que ha tingut el tema, dirigit clarament a la seva exparella, la cantant colombiana ha volgut dedicar-lo a través de les xarxes socials a les dones "guerreres" que l'envolten. "M'han ensenyat que quan la vida et tiraamargues, no queda més que fer", ha assegurat.La cantant colombianaha sacsejatamb la seva col·laboració amb el productor argentí, un dels més mediàtics de tot el planeta, en l'estrena de la. Una lletra incendiària, que carrega de manera contundent contra Piqué i la que és la parella actual de l'exblaugrana,amb frases molt lapidàries. En més de tres minuts i mig, la colombiana s'ha quedat a gust contra Piqué.La cançó ha deixat reaccions per totes bandes. Des d'fins a-la dona de- passant també per la de la mateixa Clara Chía . L'únic que segueix a la seva és Piqué . El tema també ha deixat polèmica per una acusació de plagi . El missatge que ha volgut deixar Shakira tampoc és el primer cop que es fa: aquests són els artistes que han dedicat cançons directes als seus ex

