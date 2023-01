«El món subterrani s'ha de cuidar per a les futures generacions»

En Francesc Romera explorant l'Avenc Nou de les Alzines. Foto: Cedida

En Francesc Romera i els seus companys espeleòlegs a la Sala Fantasma. Foto: Cedida

Amb uns vint anys, el terrassencva interessar-se perNascut en una família amb sis germans i on cap d'ells era un apassionat de la muntanya, ell va convertir-la en el seu amor. Després d'endinsar-se amb disset anys al Centre Excursionista de Terrassa i començar amb l'escalada de la mà de dos escaladors experts comla curiositat per explorar coves i avencs va picar-lo. "Em va arribar la curiositat de saber què hi havia sota nostre", explica aA poc a poc, va anar coneixent noves possibilitats, explorant totes les coves i avencs coneguts de l'entorn de Terrassa i més enllà. Va visitar lai les cavitats de"A partir d'aquell moment, la meva vida va canviar". Valora totes les varietats que podem trobar sota terra: "Hi podem observar banderes, estalactites, estalagmites, colors naturals, i el degoteig de l’aigua.Com sempre dic", continua Romera.Des de fa deu anys, l'espeleòleg treballa en una de les fites més importants de la seva vida: elsentre. Es va trobar el 1962, i un grup d'exploradors va descobrir el 2006-2007 un jaciment arqueològic d'importància a la dolina de l'esquerda de les Alzines, sabent que l'avenc feia 33 metres de profunditat. Ara bé, va ser en Francesc Romera i uns companys els que van descobrir que l'avenc anava, a més de descobrir una, prop de l'original, que van batejar com aPer descobrir el nou avenc, Francesc Romera i el grup arqueològic del qual formava part,van ser guardonats el 2011 amb eldels Països Catalans a la millor exploració en profunditat, en honor al primer espeleòleg català. L'última dada registrada és que l'Avenc Nou de les Alzines comptava amb, però les noves exploracions de l'equip d'en Francesc Romera ho situen en. "És un record que mai oblidaré, ja que encara continua sent una de les meves millors experiències en aquest món de l'espeleologia", afirma.A més, reexplorant l'original Avenc de les Alzines, i amb un munt d'hores fallides sense trobar solució, l'espeleòleg va trobarque seguien el traç de l'avenc: les van batejar amb(el nom ve per l'enorme esforç que van haver de fer per trobar-la) i(aquesta última mesura uns 22 metres d'amplada i 27 metres d'alçada aproximadament).El següent pas és obtenir una topografia, per saber exactament per on hem de tirar.", expressa Romera. A la Sala dels Templaris han descobert, que es devien haver filtrat des de la superfície, a través de pluges i aiguats.L'espeleòleg s'entrega en cos i ànima al projecte, encuriosit per tots els descobriments que encara poden trobar-se amb l'exploració. Li agradaria, també, que: "Per a mi, és pau, foscor, curiositat per conèixer éssers vius i natura mai vista, és superació perquè sempre pots fer més, i oportunitat perquè, conclou.

