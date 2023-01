Oberta la convocatòria general de subvencions a Barcelona per al 2023

Convocatòria de subvencions pel clima

AMB EL SUPORT DE

La novaper a l’any 2023 disposa d’una partida pressupostària derecollits en. La novetat principal és la inclusió de la “reducció de la pobresa i precarietat de les dones”, que abans era una convocatòria específica que es publicava de manera independent. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer telemàticamentLa p. L’increment es deu a un nombre més elevat d’ajuts posats en marxa per l’Ajuntament i a la unificació de partides de subvencions que no hi estaven incloses, per simplificar-ne la tramitació i que la ciutadania hi pugui accedir més fàcilment.L’any 2022 es van presentar un total de, un 1,7% més que el 2021. Un 61% d’aquestes sol·licituds corresponen a línies de ciutat, i la resta, a programes dels districtes. Les associacions són els principals sol·licitants i suposen el 83% de les sol·licituds presentades. L’índex de repetició de les associacions és molt alt, mentre que el 84% de les persones físiques que les demana ho fa per primera vegada.La presentació de les sol·licituds s’ha de fer a través del portal de tràmits . Per facilitar-ne la tramitació, es tornarà a oferir l’acompanyament a les entitats d’alguns òrgans gestors, especialment als districtes, o l’assessorament a les entitats des de Torre Jussana.Els 105 programes d’ajuts es distribueixen en 26 àmbits temàtics , que van des de, passant pel foment d’activitats organitzatives o per l’atenció a persones sense llar i drets de la ciutadania.A partir del 16 de gener i fins al 15 de febrer de 2023 també s’obre el termini de presentació de la, que busca incentivar projectes que abordin el repte de l’emergència climàtica i plantegin solucions per assolir els objectius que s’estableixen al Pla d’acció per l’emergència climàtica Més informació a la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor