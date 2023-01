La Ciutadella del Coneixement pren forma com a eix verd, patrimonial i científic

Parc científic de referència

Nova vida per a equipaments històrics

AMB EL SUPORT DE

han signat un protocol per impulsar la, un projecte que ha començat amb la col·locació de la primera pedra del nou pol de recerca i innovació que s’ubicarà a l’antic. A l’interior del parc s’actualitzaran les zones verdes i es rehabilitaran el Museu Martorell, el Castell dels Tres Dragons, l’Hivernacle i l’Umbracle per crear un eix de ciència ciutadana.El parc mira als seus orígens, al segle XIX, quan va ser seu de l’Exposició Universal, per renéixer com un espai per a la ciència capdavanter a Europa, la Ciutadella del Coneixement.Urbanísticament, deixarà de ser un recinte aïllat per connectar-se amb els entorns i amb les institucions científiques que l’envolten, les que hi ha actualment i les que s’hi instal·laran els propers anys.(Barcelona Institute of Science and Technology, BIST), la(Institut de Biologia Evolutiva del CSIC) i la relació entre el(Centre de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari de la UPF).Al solar del Parc Mòbil de l’Estat, davant el Campus de la Ciutadella de la UPF, el CSIC concentrarà els quaranta equips de recerca que té a Catalunya en dos centres de biociències.Elper preservar-los i convertir-los en un eix d’equipaments per a la ciència ciutadana.Al zoo s’avançarà en la implantació d’un model que prioritzi la conservació de la fauna autòctona i el respecte a la biodiversitat.A la signatura del protocol institucional per impulsar la Ciutadella del Coneixement s’hi han adherit l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la UPF, el Ministeri de Ciència i Innovació i el d’Universitats, la UB, la UAB, el CSIC, el BIST i la Fundació Pasqual Maragall.

