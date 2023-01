Bizarrap, el rei de la música urbana per «streaming»: us presentem el productor de moda

El 2020: l'any Bizarrap que el converteix en dinastia

De Nathy Peluso a Shakira: l'èxit imparable

Cada generació s'impregna dels ídols musicals del seu temps. És igual el gènere: a tots, ja sigui per afinitat en la joventut i l'adolescència o quan consolidem gustos musicals d'adults, ens marquen diferents artistes, grups i estils.han revolucionat —encara més— una indústria musical que cada cert temps fa implosió en les maneres de fer, vendre i consumir cançons.la música urbana és el paraigua. I, enmig d'aquesta jungla, a principis de la dècada va aparèixer un profeta:(Buenos Aires, 1998). Amb nomésés considerat un dels millors productors de la indústria mundial., desenes de milers de persones el veuen en directe i milions l'escolten cada mes. Com s'ha convertit en fenomen el productor de l'última (i controvertida) cançó de Shakira Cal situar-nos el 2019, en ple creixement exponencial de. A l'estat espanyol es viu amb èxtasi el traspàs d'audiència de(tots els grans creadors de contingut, els anomenats de manera despectiva youtubers però, realment, ho són) als canals d'streaming. És un canvi de tendència immens. Les músiques urbanes del reggaeton cada vegada es mouen més cap al trap i a noves tendències. Per fer-ho gràfic: delspassem als. És 2019 i Espanya és un bullici de noves tendències d'Internet, però a l'altre costat de l'Atlàntic sorgeix una onada que ve de l'Argentina.Des d'uns anys enrere,de música urbana començaven a triomfar a les places, primer en batalles de galls (els combats dialèctics de rimes improvisades) i després en produccions casolanes que acabaven a. En aquest ecosistema apareix Bizarrap amb la primera. Feia un parell de temporades que feia remixes, destacant el d'un tema del Duki, amb qui acabaria creant una amistat i una associació professional que faria tronar la indústria de la música urbana en castellà. La primera BZRP Session va ser amb Bhavi i gràcies a la reacció en directe del tema d'streamers argentins, el productor va començar a guanyar fama entre el públic. El seu projecte va atraure més artistes, especialment argentins, que van començar a sumar centenars de milers de reproduccions a YouTube i Spotify. Veure'n els primers vídeos en perspectiva dona una visió panoràmica de la seva dimensió.No queda clar si la pandèmia va suposar un terrabastall sense precedents en la indústria de la música urbana —encara que tenim exemples, com, que va quedar enterrat perquè no es podia escoltar en discoteques—, però per a Bizarrap va ser tota una sortida. Milions de persones consumien contingut a través de les pantalles, el canal de distribució més utilitzat pel productor. Agrupes foc i gasolina i l'incendi es crea sol., anava fent-se amb públic, i a finals d'any va començar a publicar més cançons individuals amb artistes de renom del sector produïdes per ell.Encara no havia esclatat el fenomen a una escala estratosfèrica. Sumava més de 17 milions d'escoltes cada mes. Aquesta situació es veia enaltida per l'ecosistema d'streamers, influencers i youtubers, que col·locaven les seves cançons com a bandes sonores dels seus continguts. El caldo de cultiu havia crescut en grans dimensions. La bomba estava a punt d'explotar.Lai el productor argentí es van unir per crear un hit impressionant que va traspassar la frontera dels milions d'oients que ja formaven part del seu fandom. Per primera vegada, els grans creadors de contingut de Twitch comvan reaccionar —és un format de vídeos concret— a la cançó de Peluso i ho van publicar a YouTube. Era una pràctica habitual dels més importants creadors de contingut d'Argentina, com. Noms que potser no tenen cap mena de rellevància pel lector, però que aglutinen milions de seguidors.A partir de Peluso, l'èxit va ser continuat. Gràcies a una perfecta i mil·limètrica campanya de màrqueting de promocions, publicacions a Instagram i Twitter, Bizarrap va rebentar-ho completament en les 17 sessions posteriors. Algunes ja son himnes, mites, cançons que es col·loquen a les llistes d'èxits i sonen a les discoteques de tot el planeta., ja mediàtics i carregats d'èxit, van col·laborar amb ell. Però gràcies a Bizarrap, el públic —que ja és generalista— també va conèixer cantants revelacions comLes bombes de destrucció massiva van arribar amb(no té nom fins on ha arribat aquest tema), i. En només dos anys, ha estat nominat 5 vegades alsguanyant el passat 2022 el de Millor Productor / Artista Urbà de l'escena. Tot aquest recorregut el situa fins al tema ambell sabia quines armes té.. A més, Bizarrap ha estat transparent i obert amb les noves normes de consum d'internet.Ha permès que tots els creadors de contingut vegin i facin servir les seves cançons —les vam poder escoltar totes— i no té cap mena de problema en col·laborar amb tots ells. És habitual veure'l als canals de Twitch dels seus amics argentins. Res, però, superarà la sorpresa dels seus directes, com als festivals del, o la seva aparició a la, celebrada a Badalona, que va suposar el rècord de visualitzacions de la història de Twitch: 3,3 milions d'espectadors en directe.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor