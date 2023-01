De la Catalunya Nord al corredor mediterrani: la cimera que no es farà

Perpinyà: un prefecte dur sobre el territori

"Obriu el coll de Banyuls!"

No al català

Infraestructures: el corredor que França no vol

I l'Euroregió?

El 19 de gener, els presidents espanyol,, i francès,, es trobaran en la cimera hispanofrancesa convocada a Barcelona . L'encontre -que té com a punt principal la signatura d'un tractat d'amistat entre tots dos estats- ha estat respost per l'independentisme amb una manifestació unitària convocada per. Les declaracions de Pedro Sánchez, corroborades pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, donant per mort el procés, ha inspirat amb facilitat el lema de la convocatòria:El president de la Generalitat,, assistirà a l'encontre i el Govern no s'afegirà a la manifestació, a la qual sí que s'ha adherit ERC . En tot cas, malgrat que Sánchez i Macron es trobaran en un lloc emblemàtic de la cultura catalana com elde Montjuïc, a tocar de les quatre columnes que va erigir Puig i Cadafalch, la realitat catalana en pot ser la gran absent. Aragonès va fer arribar a la Moncloa els temes que la Generalitat considera clau . La cimera sí que ha de servir per recordar els temes pendents per Catalunya. En recordem alguns de la mà dels catalans que millor coneixen França: els nord-catalans.A la Catalunya Nord, s'ha vist amb una barreja de sorpresa i indiferència l'anunci de la cimera., activista històric de la cultura i la llengua, molt vinculat a la Universitat de Prada, explica que "ningú en sabia res i la notícia ens ha sorprès, però no el seu contingut", que Gual situa en la necessitat dels presidents espanyol i francès de donar-se suport l'un a l'altre. Té clara només una cosa: "Espanya i França sempre es posaran d'acord".Passen els anys i no s'entreveu cap canvi en l'actitud bel·ligerant de l'estat francès respecte les altres identitats. Gual assenyala en aquest sentit la figura de l'actual prefecte, el màxim representant de París als Pirineus Orientals. Es tracta de, un alt funcionari de poc més de quaranta anys i amb una carrera prometedora. Ha estat cap adjunt de gabinet a l'Elisi i ja ha destacat per la seva actitudcontra els municipis que han aprovat mocions per introduir el català a les actes municipals i als plenaris. Furcy ja ha denunciat diversos ajuntaments als tribunals per. Així està el pati.Una de les decisions del prefecte ha estat rebutjar la reobertura dels nombrosos passos fronterers tancats el gener del 2021, cinc en territori nord-català. "L'argument van ser motius de seguretat -explica, membre del Casal de Perpinyà i antena sensible de tot el que es mou al territori- vinculats a, dos conceptes que és molt perillós de barrejar". La decisió té molt de "propaganda", assegura Bonat, que explica que de tots els passos el del coll de Banyuls s'ha convertit en un símbol, amb capacitat de mobilització de la societat nord-catalana al crit d'De moment, tot i les pressions, Furcy no afluixa. Bonat mostra escepticisme envers una cimera "que hauria de visibilitzar que dins de tots dos estats hi ha un poble que comparteix una cultura i una llengua".França continua sent l'únic estat europeu que no ha ratificat la. La, aprovada pel Senat, que suposava un reconeixement de les altres llengües de França, i que ja va costar Déu i ajut que tirés endavant. Poc després, el Consell Constitucional la va retallar sense manies , amb el detall que fos un 21 de maig del 2021, dia mundial de la diversitat cultural. Es va anul·lar laa l'escola pública i fins i tot es van prohibir utilitzar en els registres civils totes les grafies que no existeixen a l'alfabet francès. El Consell Constitucional sí que va tolerar la pervivència dels projectes escolars d'Arrels i laL'acadèmic, membre de l'i fi analista de la realitat nord-catalana, assegura que "de totes les altres llengües de França, l'única que fa realment por és el català, el que explica la bel·ligerància de l'Estat. A París, elo elno neguitegen, el català sí perquè hi ha Catalunya".Des de sempre, França s'ha mostrat reticent al. El tram d'alta velocitat entrecontinua bloquejat i no hi ha senyals que això pugui canviar en breu. Becat s'hi ha referit moltes vegades i explica aque "el darrer tram d'autopista que es va fer a França va ser el Narbona-Perpinyà. Amb el TGV passarà el mateix". Això bloqueja la plena efectivitat del Corredor Mediterrani. El cas de, la via d'hidrogen verd Barcelona-Marsella, per mar, pot ser diferent. De fet, el govern espanyol va esmentar aquest projecte com una de les raons per les quals la cimera es feia a Barcelona i interessava a Catalunya. Però de moment, el més calent és a l'aigüera.Molts se'n van riure del presidentquan va propugnar l'Euroregió mediterrània com a gran projecte estratègic per a Catalunya. Amb perspectiva, l'Euroregió és una de les cartes de futur a jugar. De fet, es va posar en marxa amb Catalunya, les Balears, l'Aragó i Occitània, la nova regió francesa que aplega el territori pirinenc. Però no hi ha hagut voluntat política per donar-li contingut. Tampoc aquí París jugarà a favor. Joan Becat assegura que "París no té gens d'interès en cap projecte que faci bascular poder cap a Alemanya i Itàlia i. Aquesta és la realitat".

