Elja prepara les incorporacions per a les pròximes temporades i un dels noms que ha sonat amb més força és el de. Es tracta d'un jove davanter alemany d'origen camerunès que el club projecta com una gran promesa de cara al futur, amb unque ja té una edat. Acaba contracte l'estiu de 2024 amb eli podria arribar gratis. Tota una oportunitat de mercat.Oficialment, aquest és el seu nom real i té 18 anys. Ara bé, ara des d'alguns mitjans d's'està posant en dubte que les dues dades siguin reals. Moukoko és nascut ai va ser adoptat per pares alemanys el 2014, país on se'n va anar a viure. Ara, però, sembla que s'hauria descobert un certificat de naixement que el situa el 2000 i sota el nom de Youssoufa. Per tant, tindria un cognom diferent i tindria 22 o 23 anys.Els dubtes sobre les identitats de jugadors joves originaris del Camerun no són exclusius en aquests cas. De fet, fa només uns dies es va destapar que 21 dels 30 jugadors de l'no havien superat les proves d'edat. Per més, 11 dels nous jugadors que va incorporar l'entrenador també eren majors d'edat.

