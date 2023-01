Què és l'Ozempic i per què s'esgota a les farmàcies?

Salut demana que es limitin les prescripcions

Efectes secundaris

Medicament prohibit per a aquests col·lectius

Darrerament, hi ha un fàrmac que és en boca de tothom. Es tracta de, un injectable que, combinat amb dieta i esport, es fa servir per controlar els nivells de(glucosa en sang) en pacients adults ambmellitus de tipus 2. També està indicat per reduir el risc d'ensurts cardiovasculars seriosos en els malalts que, a més a més, pateixen del cor.El medicament s'administra un cop per setmana i es ven exclusivament amb. No obstant això, s'han trobat casos d'endocrins que el recepten per pacients amb obesitat perquè una altra de les conseqüències del seu ús és la. Aquest efecte ha estat, precisament, el que ha dut moltes persones a parlar de "".L'Ozempic pertany al grup d'anàlegs de GLP1 i produeix sacietat, per la qual cosa el pacient que el consumeix menja menys i, per tant, s'aprima. L'que experimenta el producte no és exclusiva de l'Estat, es produeix arreu del món. I això, ha apuntat la presidenta del Col·legi de Metges de Saragossa,, no és dolent, però si fa que hi hagi més persones interessades. Aquesta és una situació que noten des de l'octubre. Per aquest motiu, que els pacients que sí que el tenen prescrit i finançat pelels han receptat el mateix medicament, però en una alternativa oral, en comprimits. Des de Salut, ja han demanat que si us plau no es prescrigui a pacients que no necessitin controlar la glucèmia.El fàrmac pot produir nàusees, marejos i diarrea, peròsegons els i les expertes, que també han apuntat que cal beure líquid abundant per evitar la deshidratació. També pot produir cansament i flatulències i amb problemes renals preexistents, han recomanat consultar abans amb l'especialista per decidir si es fa servir.Segons el mateix laboratori que el produeix i el Centre d'Informació de Medicaments () de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) no es pot fer servir ambi com que no és una insulina, no s'ha d'utilitzar com a substitut. Fer servir aquest farmac de manera indeguda pot provocar. Tampoc s'ha d'utilitzar amb pacients que tenen una retinopatia diabètica, ja que pot empitjorar-la. De la mateixa manera, està contraindicat per a embarassades.

