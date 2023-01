Mor un tiktoker conegut per menjar després de tastar un cereal gegant

El conegut tiktokerha mort als 33 anys després de patir un. Amb gairebé dos milions de seguidors, era conegut per tastar diferents tipus de menjars i aliments als seus vídeos. De fet, el seu últim vídeo publicat a la xarxa social era tastant unEl vídeo va aparèixer al'11 de gener i l'endemà al matí la família va confirmar la mort precisament per un. El seu germà ha detallat que va perdre la vida al voltant de les 10 hores de la nit. Tot i traslladar-lo immediatament a l'hospital, no es va poder fer res per salvar-li la vida.El seu germà també ha demanat que es "mantingui el seu record" i se segueix veient els seus vídeos. De fet, després de conèixer-se la, els seus continguts més recents s'han omplert de comentaris dei deper la pèrdua. En paral·lel, el seu germà ha obert una campanya per recaptar diners per cobrir les despeses de l'i eli que ja suma més de 12.000 dòlars.

