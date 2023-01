Totes les novetats de la segona temporada d'«Eufòria»

tornarà pròximament amb la seva segona temporada i ja es coneixen els primers detalls. L'exitós programa musical demantindrà la mateixa dupla de presentadors, amb, i renova l'equip de coaches. Aquest mateix divendres ha arrencat la fase final del càsting, amb 72 aspirants, que triarà els 16 concursants de la segona edició.Pel que fa a aquest equip de professors, repetiran, director artístic i que estarà al capdavant del disseny de les actuacions del programa;, coreògraf que ha estat un dels encarregats de triar el cos de ball a l'spin-off Eufòria Dance -precisament un cos de 12 ballarins elegit en aquest concurs serà una altra novetat-; i, que tornarà a ser el productor musical.Per altra banda, hi haurà dues noves incorporacions. L'actriuserà la nova coach d'interpretació després d'haver participat en sèries com Valeria, Cites o Benvinguts a la família. Al seu torn, la cantant, compositora i pianistas'incorpora al departament musical del programa com a professora de veu.

