Educació avança la preinscripció per a l'FP de grau mitjà

El Departament d'ha avançat uns dies les dates deper a l'. És una mesura que arriba després de cursos amb problemes per formalitzar les matrícules dels cicles formatius, ja que alguns alumnes es queden finalment sense la plaça que han demanat, mentre altres graus es queden amb seients buits Així, els alumnes dede 4t d'ESO podran presentar les sol·licituds per cursar el 2023-2024 un cicle formatiu de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny–l'any passat va ser del 20 al 26- i la resta de l'alumnat entre el 9 i el 15 de maig –l'any passat del 17 al 23-. Pel que fa a l'FP de, el termini serà del–del 25 al 31 de maig l'any passat-.La preinscripció, però començarà com sempre per als alumnes d', que es podrà fer del. Delserà el torn dei per aanirà delUn cop feta la preinscripció, laestà prevista dell,; delper a; delper a l'F; delper alsplàstiques ide grau mitjà; i delper a l'FP de

