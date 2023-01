«Espejo Público» fa el ridícul i confon l'actor Jordi Sánchez amb l'exlíder de Junts i l'ANC

Mirad a Jordi Sànchez.



Este es el rigor de esta gentuza. pic.twitter.com/JkZxaKPxKX — Bernat Castro ⭐ (@Berlustinho) January 13, 2023

Contrastar les imatges que incrustes en una infografia és obligatori. Especialment, si hi insereixes persones amb noms calcats al d'altres persones. Això és el que li ha passat al programad'a l'hora d'informar sobre els represaliats i exiliats del referèndum deperseguits pel jutge Llarena.L'espai presentat per Susanna Griso ha dedicat part del matí a informar sobre el fet, mostrant diverses infografies sobre el tema. En una d'elles, hi apareixien els casos de. També hi sortia. Però no era l'exsecretari general de Junts.Tal com es pot veure en la imatge que molts usuaris de les xarxes socials han compartit,ha confós l'actor català-conegut al país peri diverses obres de teatre i a Espanya com aper- amb l'exlíder de l'Hores després, Susanna Griso ha sortit a demanar disculpes a l'audiència per l'errada. "Com és de savis rectificar, permeteu-me que els digui que hi ha hagut un error amb la fotografia de Jordi Sánchez. Des d'aquí les meves disculpes".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor