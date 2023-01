El surf es podrà practicar a Barcelona tot i que la mar estigui en estat d'alerta

Activitats organitzades per tercers

Pesca recreativa delimitada per horaris

L'ha aprovat el decret que regula i ordena els. Aquesta eina ha d'endreçar la pràctica del surf, el surf de rem o el de vela, així com les activitats esportives organitzades per tercers, les activitats lliures no organitzades i la pesca que es fa a sorra i espigons. El decret estableix requisits i limitacions per portar a terme aquestes activitats en funció del període de l'any, diferenciant entre temporada alta, mitjana o baixa. Així, estableix que està permesa lamunicipal per mal estat de la mar, però no si l'activació està en emergència.Tot i això, els cossos de seguretat podenexpressament aquesta pràctica si perceben que hi ha unde les persones. Seran els equips tècnics de l'Ajuntament els que, després d'avaluar la situació, podran proposar la prohibició de la pràctica dels esports nàutics, tot i que estigui activat el pla d'emergència per mala mar.En l'escenari de circumstàncies excepcionals i no vinculades a les condicions meteorològiques o de l'estat de la mar, lapot actuar d'ofici per prohibir la pràctica d'esports nàutics si valora que hi ha perill per a la salut o la vida de les persones. Per exemple, una situació així seria unaen una embarcació.El text recomana que les persones que practiquin aquestes activitats tinguin. A més, estableix que en fase d'alerta o pre-alerta la responsabilitat és de qui pràctica l'esport. Finalment, el decret recorda que en les temporades mitjana i alta, quan laestigui delimitada amb boies, l'ús d’aquesta zona és exclusiu dels i les. En el cas de bandera verda i groga, no es permet la pràctica dins de la zona de banys.Pel que fa al, la seva pràctica està regulada per la Llei de costes i també per les instruccions de Capitania Marítima de Barcelona, que–de l'1 de juny al 30 de setembre-, en lesi també l'ús dels canals abalisats d'accés i sortida d'embarcacions o artefactes flotants.La nova normativa també regula les activitats esportives organitzades per tercers i en distingeix tres tipus. Les que organitzales que organitzeni elso d'interès de ciutat. Totes elles han de demanaradministratiu i, en funció de l'activitat, complir els requisits mínims per a la pràctica. A més, queden delimitats set espais específics a la sorra per a la seva pràctica a les platges de. A banda de la petició, fa falta pagar lacorresponent per poder organitzar aquest tipus d'activitats.Pel que fa a les, se segueix la línia iniciada fa dos anys ambi senyalitzades per a activitats lliure d'esbarjo o caràcter esportiu. Aquestes zones es troben a les platges de. En aquests punts no hi ha restriccions horàries i no fa falta cap permís per fer-ne ús.La pràctica de laes pot realitzar lliurement a totes les platges excepte en, període en el qual s'habilita una àrea delimitada senyalitzada amb un tancament perimetral de la platja de laende. En temporada alta, es pot practicar la pesca recreativa de manera lliure aentre les

