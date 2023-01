Divendres 13: per què es considera el dia de la mala sort

L'origen de la creença que el divendres 13 porta mala sort

Supersticions: les coses a evitar aquest dia

Passar per sota d'una escala.

Obrir un paraigua sota un sostre.

Posar unes sabates noves sobre la taula.

Evitar creuar-se amb gats negres.

No encreuar els dits.

Trencar un vidre.

Deixar unes estovalles blanques posades sobre la taula durant la nit.

Triscaidecafòbia: la fòbia al número 13

Esdeveniments històrics tràgics que han caigut en divendres 13

El 13 de desembre de 1939, a Austràlia, es va produir el Divendres Negre, en el considerat el pitjor incendi de la història de la humanitat . 71 morts, més de 20.000 quilòmetres engolits per les flames i més de 3.000 persones desallotjades.

El 13 d'octubre de 1972 es va estavellar un avió als Andes : a bord hi havia l'equip de rugbi d'Uruguai, que serien els protagonistes del Miracle dels Andes . Els que van sobreviure van haver de subsistir a base de canibalisme.

El 13 de novembre de 1992 van ser assassinades les nenes d'Alcàsser .

. El 13 de setembre de 1996 van assassinar 2Pac Shakur .

. El 13 de gener de 2012 es va enfonsar el vaixell Costa Concordia .

. El 13 de novembre del 2015 es van produir els atemptats de París.

de setembre és un dels dies més místics, intrigants i que genera més supersticions de tot l'any. Es relaciona amb la mala sort i, gràcies a la cultura cinematogràfica de, a una mala sort carregada de terror. El que no sap molta gent és que, per molt que sembli mentida, en molts indrets del planeta es relaciona aquesta data del calendari com un dels dies amb més bona sort dels 356 (o 366) dies de l'any.N'hi ha diversos, d'orígens. En el món occidental, molt marcat per la cultura cristiana, està relacionat des de fa una vintena de segles amb la mala sort perquè el 13 és considerat com un dia de dol perquè precisament en aquesta data concreta va ser crucificat Jesucrist.També existeix la creença que a partir de les ordres de, al segle XIV, que provoquenva generar una onada de mala sort. Per què? Doncs perquè el gran líder de l'ordre,, abans de morir va cridar: "Papa Clement! Cavaller Guillem! Rei Felip! Abans d'un any jo us emplaço perquè comparegueu davant del tribunal de Déu, per rebre el vostre just càstig! Maleïts, maleïts! Maleïts fins a la tretzena generació del vostre llinatge!". Tretze.És una qüestió personal, tothom té les seves supersticions i cap d'elles té cap mena de fonament científic, com han demostrat centenars d'experts, estudis i investigadors. Ara bé, la cultura popular identifica certs elements que cal evitar fer "per no tenir mala sort". Aquests són els més coneguts.Des de temps antics, el tretze és considerat com un signe de mal auguri per diversos motius, creences i religions. Principalment, per un fet numèric: va després del 12, que està assenyalat com un número de gran estima, qualitats matemàtiques, simbologies religioses (com els dotze apòstols) o altres qüestions pràctiques.El 13 té un sentit negatiu perquè a L'hi van seure tretze persones; els nòrdics consideraven que hi havia 13 esperits malignes; segons el relat bíblic,és el tretzè àngel; i al llibre de l', el capítol 13 correspon a. Hi ha moltes més històries, pràcticament totes relacionades amb bruixeria.N'han passat diversos, que han construït un relat encara més místic al voltant d'aquesta data concreta del calendari, que no sol passar sempre -per qüestions matemàtiques i de rotació-. Aquests esdeveniments són els més destacats:

