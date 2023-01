Un home de, veí de Callús, i treballador de l'empresa manresanavaaquest dijous -12 de gener- al vespre després de patir un. Segons ha pogut saber, la víctima estava treballant amb unai va quedar atrapada.Des de l'empresa van trucar a Emergències a les, i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre patrulles dels, diverses dotacions delsi una ambulància del. Quan hi van arribar, ja no van poder fer res per salvar la vida de l'home.Els Mossos han posat els fets en coneixement delde guàrdia de Manresa i del, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

