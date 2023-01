Barcelona posa data de caducitat a les cuines i als supermercats fantasma

Cuines fantasma només a la Zona Franca

Els supermercats "dark", obligats a reconvertir-se

Nou permís per a la restauració que reparteix a domicili

El sector carrega contra la mesura

Quan entrarà en vigor?

comença a fer efectiu el seu model de ciutat. La segona i tercera tinent d'alcaldia,, han anunciat aquest mateix dimarts que"Volem posar ordre", han detallat. En una roda de premsa aquest matí han desgranat una per una totes les novetats respecte a la regulació de lesa la capital catalana. "L'objectiu és evitar l'especulació immobiliaria, els depredadors, i protegir la vida. La barra lliure queda limitada", han etzibat. El març del 2021 van suspendre les llicències de tots els establiments dark i v an aprovar, inicialment, la proposta de la nova normativa . En aquesta ocasió, han presentat la iniciativa millorada després del procés de participació amb tots els agents implicats.Finalment, les cuines fantasma només podran operar a laZona Franca i sota una nova llicència. El que ha fet el consistori ha estat establir que als carrers de Barcelona no hi haurà ni cuines ni supermercats fantasma. Serà, per tant, una activitat que no es podrà desenvolupar en cap zona urbana. "Tenim clar el que no volem", ha assegurat Sanz. "Problemes de fum, soroll i convivència a l'espai públic", ha continuat. "i, en aquests casos, sí que es podran fer entregues a domicili". Fins ara, a la ciutat hi havia dos projectes de cuines fantasma que tenien permís d'obra, però no d'activitat. Una a Sant Martí i l'altra a Les Corts. Amb aquesta normativa, cap d'aquests projectes tirarà endavant.Pel que fa als supermercats fantasma, les representants del consistori han detallat que han pogut identificar-ne 21 a tota la ciutat. L'únic districte on no hi ha és a Sant Andreu i els que més en concentren són l'Eixample, amb sis, i Sarrià, amb quatre.Posar: només hi podrà haver-ne un en un radi de 400 metres i els establiments hauran de reservar 10 metres quadrats per cada 100 metres quadrats per als repartidors. A més a més, actualment no existeixen en la normativa i tampoc els pensen incorporar. Arasense permís de repartiment a domicili i la cosa continuarà així. Podran repartir a altres botigues i a l'engròs. Per als, que operen "al·legalment", hauran de triar: volen ser un supermercat normal o bé un magatzem alimentari? Els que existeixen ara, s'hauran de reconvertir.I, finalment, la reforma dels bars i restaurants que fan repartiment a domicili., però això canviarà i passarà a estar regulat. S'haurà de fer amb uns permisos i "sempre garantint els" que fan el repartiment i que acostumen a ser d'altres plataformes. El permís serà fàcil, es farà efectiu a través d'un comunicat per començar a operar immediatament. Per fer-ho, però, hauran deper evitar cuines encobertes. També hauran de garantir condicions dignes de treball dels professionals, garantint-los l'accés al local i als serveis. A partir dels 200 metres quadrats, l'establiment haurà de reservar tot un espai, dins del local o en un contigu. A partir de 300 metres, espai de 300 metres, i així.El Gremi de Restauració de Barcelona no ha trigat a reaccionar i, a través d'un comunicat, ha criticat que el consistori. Segons ells, la ciutat no té un problema d'acumulació de repartidors a les portes dels establiments. El director de l'entitat,, ha titllat la normativa d'"absurda" i ha etzibat que ningú l'ha demanat. "Avui toca lamentar l'actitud d'un govern que es mou en funció de presumptes problemàtiques teòriques que la realitat no confirma.". Concretament, han detallat que la norma farà perdre competitivitat a les empreses, que hauran d'escollir entre renunciar al delivery o "malbaratar" uns metres quadrats on ara hi ha taules. De la mateixa manera, han considerat que l'oferta gastronòmica que s'ofereix a domicili "s'empobrirà" i els clients tindran menys opcions al seu abast.i el 27 de gener es faci de forma definitiva. Pel que fa als permisos, els establiments tindran un període de 24 mesos (dos anys) per demanar-los.

