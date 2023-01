L'any del Conill: com s'escull l'animal del calendari Xinès

Què és l’Any Nou Xinès?

Quin any és a la Xina i per què?

Com se celebra l'any nou a la Xina?

Com saber quin animal soc a l'horòscop xinès?

La celebració més important per a la comunitat xinesa ja és aquí. Elcomença l'any xinès, enguany representat a l'horòscop xinès per la figura del conill. El dia abans,Entitats catalanes i xineses com l'Associació d'Artistes Huaxing, la Fundació Institut Confuci de Barcelona i Casa Àsia s'organitzen per festejar l'arribada de l'any, que no coincideix amb la de l'any nou d'occident.La celebració de l'Any Nou Xinès dura quinze dies, fins al 4 de febrer, i cada jornada té un significat diferent. Per això, a Barcelona també s'allarga la festa durant dues setmanes. Diferents punts de la ciutat acolliran, enfocades a la cultura xinesa. Tot s'iniciarà el 21 de gener amb una desfilada que sortirà des de l'avinguda de Vilanova a les 11 h. També, de 12 h a 20 h es podrà gaudir de la fira gastronòmica xinesa aEl conill és l’animal que representa aquest nou any a la Xina. Això s’explica perquè a l’astrologia xinesa hi ha, i cadascun d’ells simbolitza diferents anys. S’inicia amb la rata, després el bou, el tigre i en quarta posició el conill. Continua el drac, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el gall, el gos i el porc. La llista i l’ordre dels animals correspon als primers animals que van acudir a la crida de Buda. El 2022 va ser l’any del tigre, per tant, aquest 2023 és el delL’Any Nou Xinès se celebra d’acord amb el calendari tradicional de la Xina, el qual és molt antic i sembla que té els orígens en la dinastia Xia, als segles XXI-XVI aC. El calendari es basa en la combinació delsA diferència del calendari gregorià que fem servir a occident, no té una durada de 365 dies anuals. Per això, l’Any Nou Xinès no comença sempre el mateix dia. Aquesta data oscil·la entre. Per això, el 2021 es va celebrar el 12 de febrer, mentre que el 2022 l’1 de febrer i enguany el 22 de gener.Mentre que a orient aquest gener hem passat el 2023, enguany a la cultura xinesa es comença el. Això es deu al fet que el calendari xinès comença a comptar els anys des del moment de la coronació de l'Emperador Groc, que es data del 2698 aC.La celebració de l'Any Nou Xinès. Durant aquest temps molts ciutadans aprofiten per retrobar-se amb la família. Això provoca un gran nombre de desplaçaments interns, i en conseqüència llargues cues per viatjar en tren, autobús o avió. Avui dia, el que se celebra més és lai es festeja sopant amb la família tota mena de preparacions culinàries típiques xineses.Quan a occident pensem en l’horòscop ens ve al cap: sagitari, cranc, aquari, balança… cada signe amb una duració aproximada d’un mes, a la Xina, però, és diferent. Elsque tenen per representar els anys també s’utilitzen com a horòscops, un per cada anyada. Per tant, el teu horòscop serà l’animal que ha representat l’any que vas néixer. Aquí tens un calendari per

Calendari per trobar el teu horòscop xinès. Foto: Núria Garrido

