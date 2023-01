Atrapats a l'espai: així és la missió russa per rescatar un equip d'astronautes

Missions suspeses, fins i tot de la NASA

L'agència espacial russa () ultima els detalls de lad'uns dels seusatrapats a l'Estació Espacial Internacional (ISS). Els ocupants de la nau Soyuz MS-22 es preparaven per sortir a fer un tomb quan van sonar unes eixordadores. Havien xocat contra un meteorit que volava a uns set quilòmetres per segon.Segons ha detallat el director general de Roscosmos,, la investigació interna ha determinat que l'alarma es va produir després que els sistemes de control notessin una caiguda de la pressió al vehicle. Posteriorment, van poder confirmar que hi havia hagut una fuga de refrigerant. El meteorit,de tot just un mil·límetre, havia provocat unaque comprometia la seguretat dels passatgers.El xoc va ser al desembre i fruit de l'impacte s'han hagut de suspendre missions, fins i tot de la NASA. TotesAlguns astronautes estaran més temps a l'Estació Espacial Internacional i d'altres trigaran més a arribar. Ara, el problema és com tornaran els dos astronautes russos. Tot i queHi ha diverses opcions.L'última bala que farien servir des de Roscosmos és fer-los tornar amb la mateixa nau, però aquesta és una opció molt perillosa, ja que fruit de l'impacte del meteorit, ara el vehicle podria arribar alsen el viatge de tornada a casa, cosa que no només suposaria un perill per als ocupants, sinó també per a tots els instruments que són a l'interior de la nau.Una altra idea és fer sortir de l'ISS la nau buida i enviar una altra per als astronautes. Una opció diferent, proposada per la NASA en un comunicat que s'ha fet públic, és utilitzar la nau espacial Crew-5 per fer tornar la tripulació en cas d'emergència abans de l'arribada de la Soyuz MS-23, la nova nau russa.En qualsevol cas, poc temps li queda al Kremlin a l'ISS. El seu president, Vladímir Putin, va anunciar que elabandonarien definitivament l'estació pel seu enfrontament amb occident arran de la

