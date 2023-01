Aragonès demana a Illa una reunió d'última hora per desencallar els pressupostos

El president de la Generalitat,, i el primer secretari del PSC,aquest mateix divendres per intentar desencallar un acord sobre els. En una entrevista a RTVE, el líder dels socialistes catalans ha revelat que dijous al vespre va rebre un missatge d'Aragonès demanant-li una reunió. I, segons ha dit, aquest matí intentarà posar-se en contacte amb el president des de, on el PSC celebra una jornada de treball. Illa insisteix que els socialistes han deixat clares les seves condicions i s'ha mostrat "molt estranyat" pel fet que des de la Generalitat parlin de la possibilitat d'un acord imminent., ha insistit."És la nostra posició política. Puc entendre que el Govern no la comparteixi. El que demano és que es respecti la nostra. Si no, que busquin altres suports", ha avisat Illa, que ha assenyalat el president de la Generalitat com qui té "la responsabilitat de proporcionar uns comptes". El líder dels socialistes subratlla que el document que ha posat el PSC sobre la taula, i que inclou els, és unaque el seu partit concep "com un tot".Illa demana que el Govern es comprometi a fer el tram delentre Sabadell i Terrassa, ampliïamb respecte al medi ambient, aprovi de manera definitiva el pla director urbanístic per tirar endavant el, i signi un contracte programa amb. "Això ha de tenir un reflex pressupostari", reclama.Hi tinc una relació cordial. Sempre que m'escriu o em demana de veure'ns, l'atenc i ho continuaré fent. Només faltaria, és el president de la Generalitat", afegeix. Illa, però, no comparteix l'optimisme de Palau, que preveu un possible acord imminent. I avisa que si elaprova uns pressupostos que no inclouen els "posicionaments indispensables del PSC", els socialistes presentaran unai no donaran suport als comptes.A més a més, el cap de l'oposició ha avançat que quan parli amb Aragonès li traslladarà el seu suport a la decisió del president de participar de lade dijous que ve a Barcelona. Segons Illa, Aragonès "fa el que li toca fer".

