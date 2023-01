«Blanco y Miedo»: convertir les pors en monstres, dibuixar-los i compartir les emocions a la xarxa

L'esclat de la pandèmia elva modificar moltíssimes dinàmiques socials, laborals, emocionals i generacionals de milions de persones. Això és el que li va passar a la Marta Marín, una artista que en ple confinament pel Covid, va poder apostar per ella mateixa i el seu projecte gràfic. Es poden expressar les pors i les emocions a través de dibuixos i pintures com a mètode terapèutic? I que a més ajudi a altres persones?Lao va apostar que sí i així es va construir el projecte, amb aquest nom, on il·lustra les seves pors en forma de monstre. Experimenta, crea, s'equivoca i torna a dibuixar-lo durant un any, fins que arriba al cos definitiu que es pot veure ara: només tinta negra i figures senzilles. Compartir les emocions a les xarxes socials pot suposar una exposició molt gratuïta, però la Marta Marín recalca que donar-los forma, veu i un espai amb la salut mental són cabdals.[intext4]

