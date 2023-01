Va intentar assassinar el seu veí a Reus l'any 2021: ara la Fiscalia demana 17 anys de presó

Què va passar a Reus el 2021 en l'intent d'assassinat?

La Fiscaliade presó per a l'home acusat d'intentar assassinar el seu veí a Reus l'any 2021. Concretament, sol·licita catorze anys per un delicte d'assassinat en grau de temptativa i els tres restants per tinença il·lícita d'armes de foc.i sol·licita una indemnització de mig milió d'euros pels danys ocasionats a la víctima i a un familiar seu. Els fets van passar en un habitatge situat a lade Reus el 5 de novembre de 2021.Segons l'escrit d'acusació de la fiscal al qual ha tingut accés l'ACN, el processat va disparar dues vegades contra la víctima, sense que tingués èxit, i li va propinar punyalades amb un ganivet de "grans dimensions".i va desarmar l'acusat, que està en presó preventiva des dels fets. També, segons l'escrit d'acusació de la fiscal, l'acusat va increpar la víctima perquè tenia la música molt alta.Durant la discussió veïnal, l'home va agafarcuina i-model 73 del calibre 22- que es trobava en "perfecte" estat de funcionament i reglamentada i que contenia vuit cartutxos al carregador. La interlocutòria indica que l'investigat va disparar contra la víctima, tot i que el primer tret va impactar contra un pal de fusta.Tot seguit, l'acusat, que estava a un metre de distància aproximadament,, sense aconseguir l'objectiu de "posar fi a la seva vida" pel fet que la munició no es va detonar. Després de disparar, el processat va començar a propinar ganivetades al tors i abdomen de la víctima que va oferir resistència.Finalment, un altre veí va intervenir i va aconseguir desarmar-lo. A conseqüència de l'agressió, la víctima va patir ferides a la zona del tòrax i a la cara "mínimament incisives", que van necessitar cinc dies per a la seva curació, segons recull l'escrit de la fiscalia. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home el mateix dia dels fets i li van requisar-, i dotze cartutxos del calibre dotze de caça, disset cartutxos del 22 curt i 71 del calibre 22LR.El ministeri fiscal considera que són constitutius d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa i d'un delicte de tinença il·lícita d'armes de foc. Pel primer delicte demana catorze anys de presó i la prohibició d'acostar-se a 500 metres de la víctima i de comunicar-s'hi durant setze anys.Per la tinença d'armes fa una petició de tres anys. Pel que fa a la responsabilitat civil, la fiscal sol·licita una indemnització de 150 euros per les lesions ocasionades i 2.000 euros més pels danys morals.

