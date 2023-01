La inflació disminueix al desembre a la taxa més baixa del 2022 però els aliments continuen disparats

(IPC)a Catalunya fins ali tanca el 2022 amb la xifra més baixa de l'any i des de l'octubre del 2021, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest mateix divendres. Es tracta d'una taxa de variació anuala la registrada al novembre (6,4%).El descens ha estat influït per la. No obstant això, els preus delss'han mantingut elevats i han retrocedit una dècima respecte del mes passat, fins al 13,4%.Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'IPC s'ha situat en el 5,7%, una dècima menys respecte del pronòstic de l'indicador avançat, però els aliments han continuat a l'alça, fins al 15,7%, quatre dècimes més que al novembre. La dada de la inflació a Catalunya és la segona més baixa de l'Estat, just per darrere de la Comunitat de Madrid.

