Pintades a l'exterior de la finca

Alguns veïns dels Pallaresos van pintar diferents carrers amb el lema contrari al CRAE, com per exemple al voltant de l'edifici que l'havia d'acollir. Foto: Josep M. Llauradó

629 vots en contra del CRAE

Imatge d'un vehicle policial als Pallaresos. Foto: Josep M. Llauradó

Als un dels municipis amb la renda mitjana més alta del Camp de Tarragona , aquesta ha estat de nou una setmana intensa. Fa mig any que al poble es parla de la possible arribada d'un(CRAE), que substituiria l'existent al barri del, a. "Des del primer moment", segons assegura l'(PSC), l'Ajuntament s'hi va oposar, i durant els mesos següents es van succeir les mobilitzacions en contra , que van obtenir el suport de l'. Mentrestant, l'oposició alertava que s'estava "incitant a l'odi" contra els menors des de la mateixa institució.La difusió de nou de la notícia -produïda al novembre- que l'Ajuntament dels Pallaresos havia frenat el CRAE amb laha sacsejat un poble ja de per si dividit en aquesta qüestió. L'alcalde no amaga que una de les seves principals motivacions es troba en l'hemeroteca del mateixdel Serrallo o d'altres centres de menors tutelats per la Generalitat, si bé reconeix que. De fet, des del desallotjament d'un edifici ocupat al carrer Sant Andreu , no hi ha hagut més incidents destacables al Serrallo i el CRAE ha continuat funcionant amb normalitat.Segons la Generalitat, els menors que s'haurien traslladat a untenen entre 5 i 10 anys. L'administració autonòmica no ha pres encara cap decisió després de la suspensió de llicències , segons assegura el delegat del Govern al Camp de Tarragona,, i mentrestant la queixa principal de molts veïns és el fet de no disposar d'informació concreta sobre com es gestionaria el CRAE."Són nois que mereixen una oportunitat per refer la seva vida", comenta Mónica, una veïna que, com la majoria, prefereix no facilitar el seu nom complet per tal d'evitar ser assenyalada. "Va córrer elque vindrien uns nois molt conflictius del Serrallo", explica, i recorda que als Pallaresos, ja que a banda de ser unSobre aquesta manca de serveis que apunta també l'equip de govern municipal, Xavi, un altre veí del poble, assegura que "els que diuen que falta activitat, és que ells tampoc no la fan". Es refereix a un perfil de veïns que tot i residir als Pallaresos solen desplaçar-se a Tarragona o a altres localitats per comprar, passar-hi el seu temps d'oci o relacionar-se."Els mateixos nois de l'institut també la lien,", recorda aquest veí, descontent amb la postura del que diu forma part d'una "" que viu enals afores. "Entenc que la gent s'hagi gastat molts diners per tindre un xalet bonic, però aquests menors també tenen dret a vindre", conclou.Encara entre els que no s'oposen radicalment al CRAE hi ha I.G., que vol conservar l'anonimat. "Si no els treuen del nucli conflictiu, tampoc podran desenvolupar-se com a persones", comenta aquesta veïna, que prefereix no opinar davant la manca d'informació de què disposa. "Estic més en contra de lesque ha fet gent del poble, que l'han embrutat", es queixa. Es refereix a unes pintades aparegudes tant a l'entrada de la carretera principal, com també al voltant de l'immoble de l'avinguda de Bofarull, també. Precisament la pintada se la mira amb resignació la, que viu just davant i que explica que "". De fet, tenia tancat l'acord amb la Generalitat, fins que l'Ajuntament dels Pallaresos va dur a terme la maniobra d'aturar totes les llicències d'obres.A ningú se li escapa, però, que tot plegat succeeix en ple. Els Pallaresos és un municipi que ha demostrat ser inestable políticament al llarg dels darrers mandats i l'aparició d'un element sobrevingut com aquest. "Considerem que els Pallaresos no és el lloc més idoni", afirma l'alcalde, que reconeix que, en cas de mantenir-se l'interès de la Generalitat en instal·lar-hi el centre,. Preguntat sobre si abans de posicionar-se contra el centre el govern ha provat de conèixer de primera mà els menors que estava previst que haguessin d'acollir, Jordi Sans creu que no és la seva feina: "En tot cas hauria de ser l'alcalde de Tarragona qui ho hauria de fer, ja que el CRAE és al Serrallo".A més del posicionament inicial contra el centre i la posterior suspensió de llicències, una de les accions que va dur a terme l'Ajuntament va ser promoure unaper conèixer l'opinió dels veïns sobre aquest afer. En total, hi van participar, de les quals, 45 "sí" i 1 "en blanc". Amb aquests resultats, Sans valora que només faria falta quei d'aquesta manera ja no caldria que existís el centre.I és que tant l'alcalde com diversos veïns critiquen el. "Em disgusta la gestió que es porta en aquests centres, penso que això és un negoci com tot i ara han decidit apartar-los aquí, on no hi ha cap tipus d'infraestructura que ells puguin disfrutar", diu Matilde, veïna del poble. Hi està d'acord Óscar Alcañiz, un altre veí, que destaca que "i no arriben a tot, des del meu punt de vista els menors estan".Entre ells hi ha la por de l'increment de la, en un entorn urbanístic -no només als Pallaresos, sinó també al- en el que elssón habituals, sobretot en segones residències. L'absència d'un cos policial prou dotat inquieta una part de la població, que fa anys que reclama un major desplegament delsSense informació concreta sobre els nois del CRAE, sense serveis per acollir-los, sense vigilància policial, i sense entendre exactament què motiva el trasllat des del Serrallo fins als Pallaresos, en alguns veïns ja comença a planar la, en plena façana marítima. "Aquí no hi ha infraestructures adequades, què faran aquí? Han d'anar a ciutats on tinguin més coses a fer, aquí els autobusos estan malament, n'hi ha un cada hora, i no tenim locals pel jovent, ni cines, hauran d'agafar el cotxe per a tot, a banda dels conflictes que porten", conclou Anna, una altra veïna.

