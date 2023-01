20:23 Clara Ponsatí valora tornar "aviat" a Catalunya



Clara Ponsatí valora torna "aviat" a Catalunya després de més de cinc anys a l'exili a Escòcia i Bèlgica. Així ho ha assegurat en declaracions a El Món el mateix dia en què, després que el nou codi penal entri en vigor, el jutge Pablo Llarena ha decidit retirar el delicte de sedició de la seva acusació. Ara, només es demana l'extradició de Ponsatí per desobediència, un delicte que no implica pena de presó.

19:20 El continuisme d'Arrimadas s'imposa a Ciutadans



La candidatura oficialista impulsada per l'actual presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha guanyat les primàries celebrades al partit, en un clima de màxima tensió. La llista encapçalada per l'eurodiputat Adrián Vázquez i la dirigent balear Patricia Guasp -amb el lema Reneix el teu partit- s'ha imposat amb el 53,25% a la que lideraven el diputat al Congrés Edmundo Bal i el regidor de Madrid Santiago Saura, que enarborava el lema Ciutadans de nou, que ha assolit un 39,34%. Una tercera llista, la Base del canvi, ha tret el 7,41%. La llista guanyadora es converteix en el comitè executiu de la formació, que celebrarà el seu congrés el proper cap de setmana.



17:46 Les bromes sobre camps de concentració fetes al «Zona Franca» de TV3 són llibertat d'expressió, segons el CAC



El CAC considera que les bromes sobre camps de concentració fetes al late night Zona Franca de TV3, s’inclouen dins dels límits de la llibertat d’expressió malgrat que algunes expressions fossin "desafortunades" i "feridores". L'organisme ha estudiat la queixa que li va presentar la síndica de greuges de Catalunya -fent-se ressò de la del president de l’associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme de l'Estat- i conclou que el llenguatge i el to emprats, tractant-se d'un programa d'humor, no són censurables. Joel Díaz va comparar el sector cultural català present a la Fira de Frankfurt amb els catalans deportats al camp de Mauthausen.

17:22 El TS activa el procediment per revisar la sentència de l'1-O



El Tribunal Suprem ja ha activat el procediment per revisar la sentència de l'1-O en aplicació del nou codi penal. La sala penal ha donat vuit dies a les parts perquè es posicionin sobre l'efecte que, segons ells, ha de tenir la nova legislació en les condemnes pel referèndum. Els presos d'ERC ja han dit que demanaran l'absolució d'acord amb la nova llei, que consideren que deixa sense càstig els fets de la tardor de 2017, mentre que els de Junts refreden la seva posició. Paral·lelament, el jutge Pablo Llarena ja ha modificat els processaments dels exiliats en aplicació del codi penal del PSOE i ERC.

17:21 Cau la sedició, però la pressió continua: les claus del moviment de Llarena



La revisió del codi penal ja comença a tenir conseqüències. El Tribunal Suprem ha activat el procediment per revisar la sentència de l'1-O, i Pablo Llarena ha hagut d'aplicar la derogació de la sedició als exiliats. Ara bé, això no vol dir que s'acabi la persecució. Llarena manté el processament contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per malversació, amb penes elevades de presó i inhabilitació. Per a Marta Rovira i Clara Ponsatí, el processament per rebel·lió o sedició decau, i només se les persegueix per desobediència, delicte que no implica presó. Les euroordres, que afecten els exiliats a Bèlgica, queden aturades fins que la justícia europea no es pronunciï sobre les prejudicials i la immunitat dels eurodiputats, cosa que haurà de fer en les properes setmanes.



17:21 Boye avisa que l'estratègia de l'exili es manté: «Avui no és més fàcil l'extradició de Puigdemont»



L'equip de defensa de Carles Puigdemont ha estat tot el matí analitzant les 71 pàgines que ha necessitat Pablo Llarena per adaptar-se la persecució contra els exiliats al nou codi penal que ha entrat en vigor aquest dijous. El magistrat del Tribunal Suprem ha renunciat a la sedició, però manté viva la via de la malversació en la modalitat més greu, amb penes que poden arribar als 12 anys de presó. Per ara, descarta emetre noves euroordres fins que la justícia europea es pronunciï sobre les carpetes obertes sobre la immunitat de Puigdemont i les qüestions prejudicials. En aquest nou escenari, la defensa dels exiliats diu que l'estratègia de l'exili es manté. "Avui no és més fàcil l'extradició de Puigdemont", ha afirmat l'advocat Gonzalo Boye.

10:39 Aragonès, sobre l'eliminació de la sedició als exiliats: "Cau el delicte més greu"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha valorat aquest dijous la decisió del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena després de la reforma del codi penal, que suposa l'eliminació de la sedició pels exiliats, tot i que es manté la persecució a Carles Puigdemont per malversació i desobediència. "Abans es demanava l'extradició per tres delictes i ara per dos. Cau el més greu", ha apuntat a Catalunya Ràdio. De fet, el president de la Generalitat ha conegut la notícia mentre estava fent una entrevista, i ha explicat que encara no coneix el detall de la decisió de Llarena. En qualsevol cas, ha mostrat el "màxim respecte" per l'estratègia de defensa dels represaliats i en concret de Puigdemont, de qui ha dit que haurà de ser ell a qui pertoqui pronunciar-se en primer lloc. Informa Carme Rocamora.

10:22 Ernest Maragall deixa l'escó del Parlament per dedicar-se exclusivament a la cursa per Barcelona



L'alcaldable d'ERC i president del grup municipal de Barcelona, Ernest Maragall, ha anunciat aquest dijous que deixa el seu escó del Parlament per dedicar-se completament a guanyar la cursa per l'alcaldia de Barcelona. Ho ha anunciat en roda de premsa des de la cambra catalana acompanyat d'altres dirigents d'ERC, com Josep Maria Jové i Marta Vilalta. "Barcelona ho demana tot, ho exigeix tot", ha declarat Maragall, que ha assegurat que aquesta és una decisió "pensada i patida" per l'estima que té cap al grup parlamentari. "Costa prendre aquesta decisió, però ho faig absolutament convençut que és el que correspon en aquests moments. És el que Barcelona espera de nosaltres". Informa Carme Rocamora.