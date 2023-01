Mor als 54 anys la cantant Lisa Marie, la filla d'Elvis Presley

El fill de Lisa Marie va morir el 2020

Tragèdia en el món de la música dels Estats Units.aquest dijous a l'edat de 54 anys després d'haver estat hospitalitzada per una aturada cardíaca. Els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida, segons ha confirmat la família a les cadenes nord-americanes.En concret, ha estat la seva mare,, qui ha confirmat la mort de Lisa Marie mitjançant un comunicat proporcionat per un representant a la CNN. "Priscilla Presley i la família Presley estan commocionats i devastats per la tràgica mort de la seva estimada Lisa Marie. Estan profundament agraïts pel suport, l'amor i les oracions de tots, i demanen privadesa durant aquest moment tan difícil", diu el comunicat.Hores abans, Priscilla havia informat a través d'una publicació a Instagram que la seva filla havia estat traslladada d'urgència a un hospital local. Lisa Marie estava inconscient a casa seva a Calabasas (municipi de Califòrnia). Tant el seu exmarit Danny Keough com, posteriorment, els sanitaris,per intentar salvar-li la vida abans de ser traslladada a l'hospital, segons informa la revista TMZ.Aquesta mateixa setmana,va assistir a la gala delsi que havia estat nominat a Millor Actuació en una Pel·lícula Dramàtica, guardó que finalment va obtenir.La tragèdia va colpejar un altre cop la família Presley el juliol del 2020. El fill de Lisa Marie, Benjamin Keough, va morir a la jove edat de 27 anys. Encara que no es va aclarir quin era el motiu exacte, per privacitat de la família, els mitjans dels EUA van apuntar a un suïcidi.

