La revolució dels busos de barri a Barcelona s'encalla

Les xifres del retard

Quines línies de bus seran a demanda?



L'últim trimestre del 2021, el servei es posarà en marxa a:

🚍 Bus 135, a #HortaGuinardó.

🚍 Bus 118 i 128, a #SarriàSantGervasi.

🚍 Bus 120 i 121, a #CiutatVella.



🔜 El 2022 el bus a demanda s'ampliarà en 5 àrees més. pic.twitter.com/TUuy6YxjtW — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) May 11, 2021



Reivindicació d'un model de mobilitat

La revolució dels busos de barri de Barcelona, que havien de passar a ser substituïts per un servei a demanda, no està anant com s'esperava. "Després de l'èxit de Torre Baró,s'estendrà a altres districtes començant per Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi i Ciutat Vella aquest any", deia un comunicat de premsa el maig del 2021. El pas dels mesos deixaria veure que aquell any. Gairebé dos anys després d'aquell anunci, una de les línies funciona, una altra ha quedat guardada en el calaix per oposició veïnal i l'altra encara no té data ni està confirmat si s'iniciarà aquest mandat. Per contra, s'han estrenat, una a la zona del Farró-Galvany i un segon projecte a l'entorn de Torre Baró, on ja va començar la primera prova pilot de la ciutat, i que ara arriba a més barris.Tot plegat, però, queda lluny de les projeccions inicials. Preguntades per, fonts de l'empresa municipal Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ho atribueixen aque no es concreten però que tenen a veure amb un espectre ampli. "Des de de la interlocució amb els veïns fins a les característiques del servei de cada línia", apunten.Tot i que s'evita detallar els motius i es ressalta que s'ha de tenir en compte "la complexitat i la particularitat de cada cas", el calendari ha constatat que el canvi no serà tan accelerat com podia semblar a l'inici. "", deia la mesura de govern que es va tirar endavant el maig de fa dos anys. Hi havia una gran eufòria per l'índex de satisfacció notable que s'havien trobat amb la primera prova pilot a Torre Baró, amb aquest servei de bus que només va a les parades on un usuari ha demanat prèviament -amb una app o per telèfon- que hi passi. Així, ja no hi havia un traçat establert en què el bus feia voltes de manera uniforme. Ara s'adaptava a les peticions dels passatgers i reformulava el recorregut, segons la necessitat. Era l'inici de la batalla municipal contra les, que sovint tenien pocs usuaris o circulaven buits a les zones amb poca població. El bus a demanda era la solució escollida., deia la llavors regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón. "Amb el bus a demanda el bus va on el criden i a través de la propia tecnologia se li determina al conductor quina és la ruta millor a fer. A vegades serà el recorregut que feia abans i a vegades serà diferent.", resumia.En aquell moment, es va plantejar una irrupció del servei del minibusos a demanda ambiciosa. A més dels tres punts inicials -La Vall d'Hebron, Ciutat Vella i els barris de Les Planes i Vallvidrera- que havien d'entrar en funcionament el 2021 i que no arribar, els canals oficials de l'Ajuntament van informar que el 2022 aquest sistema s'estendria a cinc àrees més., per tant, de les qualsLa primera va posar-se en marxa el gener del 2022, que substituïa la línia 135 entre. La segona va arribar el setembre del 2022, en format prova pilot de sis mesos, per connectar. Substituïria la línia 180. I, per últim, arribaria el nou format de mobilitat al, que acostaria els veïns als espais sanitaris del CAP Adrià i l'hospital Plató.Aquest gener hi havia dues sessions informatives sobre el bus a demanda a. Finalment, però, s'han suspès, sense nova data. Des de TMB no detallen el motiu del retard de més d'un any en l'arribada del servei i afegeixen que no poden donar data d'implementació. A més, descarten que hi hagi cap altra nova zona amb una activació imminent.En tot cas el de Ciutat Vella, però no t'ho podem assegurar", responen fonts de la companyia pública.Això també xoca amb la manera en què es va licitar el projecte d'aquesta ampliació dels busos a demanda, que es va tramitar per la via d'urgència, encara en pandèmia. "La situació de pandèmia sanitària originada per", es va justificar llavors. Aquell contracte, però, ha quedat especialment rovellat. Adjudicat l'abril de 2021, comptava amb un calendari que preveia la posada en marxa de 40 busos a demanda disponibles per funcionar a 13 zones, en un termini de dos anys. Sovint, les especificacions d'una licitació s'acaben no s'ajusten a la realitat. En aquest cas, això torna a quedar palès.El que segueix quedant clar és que l'Ajuntament el valora com un model d'èxit allà on arriba. No només la prova inicial de Torre Baró va satisfer la majoria dels usuaris, TMB informa que els quatre serveis que hi ha actualment en marxa a la ciutat "". A més, ha aconseguit que més del 80% de les peticions es faci via app, un dels reptes més costeruts del projecte, dirigit especialment a gent gran.Des de l'inici, TMB ha remarcat que els busos a demanda són més personalitzats, ràpids, eficients -ja que no circulen i estan aturats quan ningú no els necessita- i suposen menys situacions d'espera a la parada. Les primeres proves van funcionar i, de fet, això ha convençut la portaveu de les entitats veïnals de la ciutat. ", que és la principal usuària d'aquests busos de barri, alhora que estalvia recursos", apunta la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (), Ana Menéndez. En el mateix sentit, i davant algunes recances inicials, la representant ciutadana remarca que al primer bus de Torre Baró, on es van recollir grans dades de satisfacció, "també hi havia reticència veïnal abans que s'implementés".Al seu torn, des de l'associació de(PTP), es reivindica la necessitat de canviar el model d'autobús de barri clàssic en algunes línies. Especialment en aquelles rutes, apunta Gina Montesinos. En aquesta línia, la portaveu de la plataforma pel transport públic remarca queperò que, en conjunt, aquest model suposa millorar el servei, promoure el bon ús del transport públic i solucionar la realitat de zones que "no es cobrien o se sobrecobrien".

Queixes veïnals

La mostra de l'espera entre que es demana el bus i el vehicle arriba, un dia qualsevol Foto: D.C.

El que no es pot negar, però, és que algunes reticències s'han estès allà on els projectes del bus a demanda han arribat o han planejat fer-ho. Així, es contraposen models d'èxit com el de Torre Baró (la zona nord) inicial o el de Montbau i la Vall d'Hebron, amb veïnat satisfet, amb. És el cas del servei de bus a la zona sud de Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona i la Trinitat Nova. És mencionar el concepte "app" i una colla de veïns de totes les edats comencen a esbufegar. "És un despropòsit", exposa l'Encarna, que mostra com hi ha vegades que rep dues notificacions alhora: una dient que d'aquí una hora l'autobús la recollirà i una altra dient que el conductor ja és a lloc. També dona problemes l'aplicació El meu bus a última hora del dia, asseguren. Sovint no els permet demanar parada i els surt un missatge dient que ja és massa tard i hi ha altres peticions, tot i que no veuen el bus circular per la zona. "A la pràctica, abans teníem la circulació assegurada. Precària, però hi podíem comptar. Ara depèn del que ens trobem. I", recorda Toni Ruiz, de l'Associació de Veïnes i Veïns de Torre Baró.El punt àlgid de la indignació, però, es dona amb les esperes. Els veïns indignats asseguren que van fer "quatre o cinc reunions" i en totes elles se'ls va assegurar que la freqüència de pas milloraria amb el bus a demanda., apunta Toni Ruiz. Ara, veïnes com Elena Martín mostren la realitat que es troben. "Avui mateix he demanat el bus a les dotze i mitja, i no ha arribat fins gairebé una hora després", comenta, mentre mostra les proves en el seu mòbil., afegeix l'Encarna. Pròximament tenen una reunió decisiva amb el districte de Nou Barris i TMB. Si no hi ha un canvi radical, prometen l'inici de protestes. "No podem més", resumeix el Toni.I just a l'altra banda de la ciutat, però encara a la falda de Collserola, hi ha els veïns que han aconseguit aturar els plans de l'Ajuntament i que ni tan sols s'ha arribat a instal·lar el servei de bus a demanda. Era un dels tres busos prioritaris del pla municipal, i finalment es van suspendre sine die el projecte. Segons els veïns, els despatxos queden lluny de la realitat dels barris de muntanya. ". Aquí no funcionaria", Neus Regada, de l'. Fonts de TMB, al seu torn, reconeixen el fre derivat de les converses amb els veïns però rebutgen enterrar del tot les intencions inicials. "No podem dir que s'hagin descartat definitivament", resolen.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor