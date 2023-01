Un patinet elèctric provoca un incendi a l'Hospitalet amb 10 ferits

Finalment, aquest incident s'ha tancat amb 21 assistències: 11 altes in situ i 10 trasllats.

Dels trasllats, 3 lleus a CUAP Cobalto i 7 menys greus a diferents centres hospitalaris.

Activades 9 unitats terrestres #SEM.@bomberscat https://t.co/r5LtFM4mp1 — SEM. Generalitat (@semgencat) January 12, 2023

21 persones han hagut de ser ateses aquest dijous a la tarda a causa d'un incendi en un pis del carrer Ciutat Comtal de l', segons informen els. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), 11 han rebut l'alta in situ i 10 han hagut de ser traslladats. Resten tres ferits lleus ali set en estat menys greu a diferents centres hospitalaris.L'avís ha tingut lloc cap a un quart de sis i mitja hora més tard ja estava. El cos d'emergències, que hi ha actuat amb deu dotacions, situa la causa probable de l'origen del foc en un. Mentre han durat les actuacions per apagar les flames, a la planta baixa de l'edifici, ha calgutdotze persones.

