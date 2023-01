El Barça s'apunta al patiment però passa a la final de la Supercopa

Elja és a la final de la. Els blaugrana han superat alen una semifinal igualadíssima (2-2) a la tanda de penals a l'i amb elde protagonista, anul·lant dos gols a l'equip català. Ara, els de, que com a curiositat han jugat de manera inèdita amb els pantalons vermells , es disputaran el títol contra elen unque aquest diumenge servirà per mesurar forces entre els dos equips que es disputaran la Lliga.Els blaugranahan començat dominant el partit, amb més pilota que ocasions, però amb unes sensacions que feien pensar en un partit plàcid. Ara bé, mentre passaven els minuts el Betis ha anat connectant amb el matx i també ha pogut marcar gol. Però qui sinó, amb ganes de marcar després d'un partit de sanció i els dos que li queden per complir, havia de desequilibrar el marcador. Al minut 40,ha estat el més llest de l'àrea per marcar a passada d'després d'un contraatac iniciat per-a qui el VAR havia anul·lat un gol per fora de joc minuts abans-.La segona part ha començat amb anades i tornades sense massa concreció a les àrees fins que al minut 77,ha aprofitat una pilota dins l'àrea per empatar el partit. Només quatre minuts després, Lewandowski podria haver tornat a posar el Barça per davant del marcador, però un fora de joc previ deque ha confirmat el VAR ha mantingut el partit en taules.La pròrroga, però, ha començat somrient de seguida al Barça amb un golàs de tir creuat d'Ansu Fati a la línia de l'àrea gran al minut 93. De res ha servit, però, perquè després d'un caos dins l'àrea blaugrana al minut 99, un cop de tacó des'ha acabat colant a la porteria de. El mateix Ansu Fati ha tingut l'ocasió més clara de la segona part de la pròrroga, però el partit ha acabat als penals. Allà, ha estat el Barça qui ha acabat emportant-se la victòria amb un esplèndid Ter Stegen i un gol final de Pedri.

