Puigdemont es referma en la batalla de l'exili i garanteix que no tornarà «ni emmanillat ni rendit»

ha mantingut el silenci durant tot el dia i no ha estat fins després d'una llarga reunió amb el seu equip de defensa que ha comparegut, en un missatge institucional, per analitzar la interlocutòria del jutge, que renuncia a la sedició però atribueix a l'expresident, ai ala modalitat més greu de la malversació, castigada amb penes de fins a 12 anys de presó. Llarena, però, ha arxivat les euroordres a l'espera quer arribin els pronunciaments de la justícia europea -sobre les prejudicials i sobre la immunitat- a partir d'aquest mateix mes de gener. Puigdemont s'ha refermat en la batalla de l'exili i ha garantit que no tornarà "ni emmanillat ni rendit a un jutge espanyol".Puigdemont ha dit que la decisió del Suprem demostra que a Espanya es fa política des dels tribunals. "Es vol perseguir el procés d'independència", ha denunciat. L'expresident ha dit que la justícia espanyola no és democràtica i ha dit que ERC s'equivocava quan pensava que la reforma del codi penal canviaria aquesta tendència. "El Suprem ha deixat clar com ens aplicaran la reforma de la malversació i no és positiva", ha afirmat. Puigdemont ha deixat clar que no vol cap benefici per a la seva situació personal i ha reinvidicat la batalla jurídica de l'exili, que ha assegurat que és al servei del col·lectiu. "Som al final del la batalla judicial europea i la lluitaré fins al final", ha deixat clar. Amb tot, ha dit també que assumeix el risc de no guanyar a Europa, perquè és millor això que no pas admetre que l'1-O hi va haver algun delicte.Si les sentències d'Europa, especialment la que fa referència a la immunitat dels eurodiputats, són favorables, Puigdemont podria trobar-se en condicions per abordar un possible retorn a Catalunya, tal com ha reconegut el seu advocat,. El Suprem, però, manté la pressió, ara per la via de la malversació, que malgrat la reforma del codi penal continua servint, almenys per ara, per perseguir els exiliats. En aquest sentit, Puigdemont ha recordat que cap pacte amb el govern espanyol servirà per evitar condemnes pels fets de l'1-O.L'equip de defensa deha estat tot el matí analitzant les 71 pàgines que ha necessitatper adaptar-se la persecució contra els exiliats al nou codi penal que ha entrat en vigor aquest dijous. El magistrat del Tribunal Suprem ha renunciat a la sedició, però manté viva la via de la malversació en la modalitat més greu, amb penes que poden arribar als 12 anys de presó. Per ara, descarta emetre noves euroordres fins que la justícia europea es pronunciï sobre les carpetes obertes sobre la immunitat de Puigdemont i les qüestions prejudicials. En aquest nou escenari, la defensa dels exiliats diu que l'estratègia de l'exili es manté. "", ha afirmat l'advocatDes del Parlament Europeu, l'advocat ha dit que esperarà a les decisions que arribin des de la justícia europea, especialment la del(TGUE) sobre el suplicatori i la immunitat dels eurodiputats de Junts. També ha relativitzat l'èxit que suposa que Llarena hagi renunciat a la sedició, perquè aquest delicte ja va ser descartat fa anys a. L'advocat ha explicat que l'estratègia passa per demostrar que els fets de 2017 no són delicte i existeix una persecució política contra l'independentisme. "És poc seriós anar canviant de delicte per aconseguir l'extradició", ha recordat Boye, en referència als canvis de Llarena, que després de la detenció de Puigdemont a Alemanya va dir que no volia una extradició només per malversació.

