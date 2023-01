Aragonès trasllada per carta una desena de propostes a Sánchez per abordar a la cimera amb Macron

Quin paper tindràen la cimera entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron prevista pel 19 de gener a Barcelona? És una incògnita que el Govern, a hores d'ara no sap aclarir. En qualsevol cas, el cap de l'executiu ha fet un primer pas i ha enviat aquest mateix dijousper proposar-li un llistat de "" que considera que s'haurien d'abordar en aquesta trobada. Van des de temes de governança, fins al progrés d'infraestructures bàsiques per a la competitivitat de l'economia catalana i europea. "El convido a treballar conjuntament per tal que totes aquestes qüestions puguin ser abordades en el marc de la cimera", escriu Aragonès, en una missivaa la qual ha tingut accésEl president de la Generalitat ja havia avançat aquest matí en una entrevista a Catalunya Ràdio que enviaria un llistat a la Moncloa per aquesta cimera. Finalment, ho ha fet aquesta mateixa tarda i encara no ha rebut resposta. En concret, sónentre les quals figura la demanda perquè ambdós governs -francès i espanyol- donin suport a laa les institucions europees, un front comú per recuperar el traçat original del, el restabliment i millora de la connexió ferroviària amb Perpinyà o la millora de la cooperació en l'àmbit sanitari a l'Hospital de la Cerdanya, entre altres.Aquest matí, en el transcurs de l'entrevista, Aragonès ha subratllat que Catalunya té "molts interessos" compartits amb França, i ha defensat que si es vol ser un estat, s'ha d'actuar amb. Són unes declaracions que ha fet arran de les crítiques de l'oposició, que considera incoherent que Aragonès assisteixi a la cimera quanPreguntat per quin paper tindrà com amfitrió, ha dit que es tracta d'una reunió entre dos governs, l'espanyol i el francès, i que s'està parlant amb Moncloa peren l'acte. Però, segons ha afegit el president, "sigui quin sigui l'escenari i el punt de participació que es produeixi", defensaran els interessos de Catalunya i activaran "totes les vies" per fer-ho. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha insistit quei ha preguntat si és millor que el delegat del govern espanyol a Catalunya rebi el president francès, Emmanuel Macron, o que ho faci el president de la Generalitat, que és la màxima autoritat de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor