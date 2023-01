Elshanaquest dijous unper un suposat delicte d'agressió sexual a una menor.Lai la policia, com que es tracta d'una menor, no facilita per ara més detalls del cas.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor