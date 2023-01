Estàs viciat? Consells bàsics per reduir la teva dependència del mòbil

No et pots desenganxar del? No ets l'únic, cada cop passa a més gent. De fet, a l', de mitjana una persona el fa servir tres hores i quaranta minuts al dia. És fins i tot normal en el món en el qual vivim, però no és el més sa per a la teva. Per aquest motiu, t'aportem una sèrie deper reduir la teva dependència del mòbil.En primer lloc, és essencial que deixis elo laa casa. No cal que vagis tot el dia carregat amb un aparell enorme a la butxaca, ja en tens prou amb el mòbil. Això farà que estigui menys estona pendent de fer-lo servir, sigui perquè no vols que s'esgoti la bateria o bé perquè aquesta se t'hagi acabat i se t'hagi apagat el mòbil. Per altra banda, també és útil allunyar el mòbil físicament. Si ho fas, et trauràs l'impuls de fer-lo servir constantment perquè et serà més difícil arribar-hi.Una altra de les coses que manté enganxat al mòbil són les. Cada cop que sona o que la pantalla s'encén, es desperta la necessitat de mirar de què es tracta. Per això, és molt útil desactivar les notificacions o bé mantenir activades només aquelles que es consideren imprescindibles. Si fas neteja, aprofita també per esborrar lesque ja no utilitzes.De la mateixa manera que amb les notificacions, una altra opció per disminuir el vici del mòbil és. D'aquesta manera, també podràs desconnectar quan, per exemple, tinguis vacances o el cap de setmana. Una altra manera d'oblidar-te del mòbil és deixar-lo ben lluny del llit quan vagis a dormir. Això evitarà que comencis el dia i et passis minuts i minuts mirant el mòbil abans d'aixecar-te.Si vols fer unatotal, també és una gran eina posar elo el de. En el primer cas, no rebràs cap missatge, ja que no hi ha connexió a internet. En el segon cas, ni escoltaràs ni veuràs notificacions però, per exemple, sí que rebràs les. I el consell més senzill de tots: feren què no es faci servir el mòbil. A banda de desconnectar, milloraràs la teva salut mental i física.

