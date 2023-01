Quan érem francòfils

Amb França a les trinxeres

La visita del mariscal Joffre

El xoc de la guerra i l'exili

França, de refugi a aliada d'Espanya

Ladel 19 de gener ha generat una forta polseguera política. El teixit civil independentista ha qualificat de "provocació" l'encontre dels presidents espanyol i francès,al MNAC de Barcelona i ha convocat una manifestació de protesta . A les entitats Òmnium Cultural, ANC i el Consell de la República, s'hi han afegit els partits sobiranistes. També ERC hi serà, malgrat que el president Pere Aragonès assistirà a la cimera. L'estat francès, unitari i, és vist ara com un aliat d'Espanya en la defensa de la seva unitat territorial enfront els drets dels pobles a un i l'altre costat de la frontera. Felip V, duc d'Anjou, va vèncer en la Guerra de Successió amb les armes franceses, el 1714. l un segle després, la Guerra del Francès va desfermar el país contra la invasió napolèonica. Però la relació amb França ha estat més complexa. La societat catalana s'ha caracteritzat històricament per una especial. Durant el franquisme, França era vista com el país des d'on arribaven les millors influències. I la causa de França va ser vista com una de pròpia per molts catalans. Aquí en teniu alguns exemples dels darrers cent anys.L'esclat de lava dividir la societat espanyola de manera molt acusada. En general -les coses eren més complicades-, els sectors més conservadors tenien simpatia pels Imperis Centrals (Alemanya, Àustria-Hongria, l'imperi otomà) i els més progressistes per la(França, Gran Bretanya, Rússia), que s'equiparava a la defensa de la democràcia. A Catalunya, hi havia una majoria proaliada i especialment profrancesa. Per si de cas, Espanya va adoptar la carta de laEn el catalanisme, es va imposar la tesi de, intel·lectual de referència de l'esquerra, de vincular causar aliada a llibertat dels pobles. Però va ser, curiosament, en el sectors més radicals del nacionalisme que aquesta mirada va fer més impacte. Encara ara es debat sobre la xifra delsque van apuntar-se a lafrancesa, però van ser uns quants milers. Molts hi van deixar la vida, com el militant independentistaque va caure al Somme, després d'haver fundat una revista de combat, La Trinxera Catalana.Acabada la guerra el 1918, és cert que la fallida dels grans imperis va veure néixer, com Hongria, Txecoslovàquia, Polònia... Catalunya, que tenia una Mancomunitat migrada de recursos, va reclamar una autonomia, que va ser rebutjada per Madrid. Alguns van creure que París impulsaria la causa de Catalunya, però el retorn als voluntaris va ser alguna referència elogiosa i una medalla de la Legió Estrangera. Segurament no va succeir mai, però s'ha atribuït al primer ministreuna resposta molt clara a la petició d'una delegació catalana:Un colofó del capítol bèl·lic es va produir el maig del 1920. Es va convidar el mariscal, nord-català i vencedor al camp de batalla, perquè presidís els. Per sorpresa de tothom, el militar va acceptar. Això va generar un gran entusiasme a Catalunya. I nervis a la cort. Joffre va arribar a Barcelona l'1 de maig. Val a dir que passant abans per Madrid per homenatjar el reiper les tasques humanitàries fetes per la neutral Espanya. El clima al carrer aviat es va caldejar, convertint Joffre en símbol de rebel·lia patriòtica, mentre el mariscal era afalagat en una pugna surrealista entre la Mancomunitat i Capitania General. Aquells dies, hi va haver corredisses i detencions massives al cant d'i crits independentistes.Pel catalanisme i el republicanisme, França era aleshores un símbol. Ho era també com a terra d', com va viure Francesc Macià els anys vint. Amb la Segona República, tots dos països semblaven agermanats. Molt més quan el Front Popular va triomfar a Espanya i França el 1936. Èn els primers dies després de l'esclat de la Guerra Civil, el govern delva mostrar-se disposat a enviar avions per donar suport a la República. Però molt aviat, laes va imposar. Amb una Europa en tensió amb unmés amenaçador que mai, les pressions desobre París van mantenir França al marge del conflicte.Mentre va durar el conflicte, com ha explicat l'historiador Alejandro Acosta en un estudi, el, dia nacional de França, i l', la data de l'armistici del 1918, van ser festejats a Catalunya amb una ofrena floral alque es va aixecar a la Ciutadella, obra de Josep Clarà. L'allau de refugiats que van travessar la frontera fugint de les bombes devan oferir una altra percepció de la França republicana, malgrat que també s'ha de dir que cap país estava preparat per rebre de cop centenars de milers de persones en aquelles condicions.Malgrat les decepcions, sota el franquisme França va continuar sent vista com el contrast més proper a la realitat de l'Espanya dictatorial. Durant dècades, va ser terra d'asil per a bascos, catalans i demòcrates espanyols. En el terreny cultural, la petjada francesa va ser enorme. Un moviment com lano s'entén sense la influència de la cançó francesa i els sons de. Lava fer furor en la intel·lectualitat catalana.A mesura que Espanya s'ha anat alineant a la Unió Europea, els contrastos han donat lloc a una visió més matisada. Laha deixat al descobert el resultat de segles de jacobinisme sobre la llengua del país. I els problemes propis de la realitat francesa, ambi l'esgotament del model presidencialista francès han donat una perspectiva amb llums i ombres i allunyada de miratges. França, però, per bé i per mal, continua estant molt a prop.

