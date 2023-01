El PSC, de jornades a Cardona

Els contactes entre el Govern i el PSC continuen aquest dijous. Són, en les qualsvoldria tancar un acord com més aviat millor i portar els comptes a un consellper aprovar-los i així començar la tramitació parlamentària. Ho ha dit el cap de l'executiu aquest matí, sense donar més detalls de com estan les converses, tot i que fonts governamentals asseguren que "avançades". En paral·lel, el líder dels socialistes,ha aprofitat una intervenció en públic per llançar unal president de la Generalitat: "Si no s'accepten totes, íntegrament, la totalitat, i el conjunt sencer de les nostres propostes, no hi haurà acord pressupostari amb el PSC".Illa ho ha dit en el transcurs d'un acte a, acompanyat de la ministra de Transports,, que també ha afegit pressió al Govern amb relació als grans projectes que exigeix el PSC, com éselo el. De fet, Sánchez ha carregat contra l'executiu català, que ha titllat de poc "ambiciós" i "valent", fet que ha assegurat que impossibilita arribar a acords en matèria d'infraestructures a Catalunya. En aquest sentit, ha admès que tots els grans projectes tenen alguna "externalitat negativa", però ha subratllat que cal "mirar més enllà i ser".Aquesta setmana s'han intensificat de manera exponencial les reunions entre l'executiu i els de Salvador Illa. Ahir mateix, ambdues parts van mantenir una reunió de tres hores a Palau i a la tarda, van continuar els contactes amb la voluntat d'arribar a un acord. Si el Govern d'ERC aconsegueix tancar un acord amb els socialistes, ja tindrà els suports necessaris per tirar endavant els comptes, després d'un primer acord assolit amb En Comú Podem abans de Nadal . A hores d'ara, Aragonès assegura que no es planteja portar els pressupostos al consell executiu sense un previ acord, tot i que ha advertit, en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio, que lesLa negociació està encallada, precisament per aquests grans projectes que vol el PSC i que ERC no veu amb bons ulls i considera "extrapressupostaris". Però els socialistes no es mouen i Illa ha expressat amb contundència que cal aprovarpresentades, i en cas que el Govern no ho vulgui fer, l'ha convidat a buscar altres suports. En aquesta línia, el líder socialista ha fet servir una metàfora futbolística per criticar les negociacions amb l'executiu, i ha dit que ara mateix el Govern està "fent servir pilotes per fer rondos", mentre que el PSC el que vol és "xutar a la porteria".En paral·lel a la negociació dels pressupostos, el PSC està dedicant aquest dijous i divendres per fer jornades internes de treball. Aquest desplaçament, de fet, provoca que les converses entre l'executiu i el PSC hagin de ser per. És en el marc d'aquestes jornades que la ministra d'Infraestructures ha protagonitzat el diàleg amb Illa a Cardona. Al mateix municipi avui al vespre, el líder del PSC celebrarà un acte públic amb el candidat socialista a la ciutat, Ferran Verdejo. Les jornades seguiran divendres, i la portaveu parlamentària Alícia Romero oferirà una roda de premsa al Parador de Cardona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor