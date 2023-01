Primer tuit de Piqué després de la cançó de Shakira: segueix a la seva

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

segueix a la seva. L'esperat primer tuit després de la cançó de Shakira amb Bizarrap no ha estat cap referència a la seva exparella. "Demà a les 21 hores,de laamb tots els presidents. La vida pot ser meravellosa", ha escrit acompanyant la publicació d'una emoticona d'un. L'exjugador deles refereix al programa de prèvia que emet asetmanalment abans que es jugui la jornada de la competició de futbol que ha inventat.La cantant colombianaha sacsejataquesta matinada amb la seva col·laboració amb el productor argentí, un dels més mediàtics de tot el planeta, en l'estrena de la. Una lletra incendiària, que carrega de manera contundent contra Piqué i la que és la parella actual de l'exblaugrana,amb frases molt lapidàries. En més de tres minuts i mig, la colombiana s'ha quedat a gust contra Piqué.La cançó ha deixat reaccions per totes bandes. Des d'fins a-la dona de Leo Messi- passant també per la de la mateixa Clara Chía . El tema també ha deixat polèmica per una acusació de plagi . El missatge que ha volgut deixar Shakira tampoc és el primer cop que es fa: aquests són els artistes que han dedicat cançons directes als seus ex

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor