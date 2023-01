Aquests són els aliments prohibits si tens el colesterol alt

Aliments amb més colesterol que has d'evitar

Productes lactis

Carn vermella

Brioixeria i aliments ensucrats

Fregits

Mariscos

Símptomes del colesterol alt

Quins són els nivells òptims de colesterol?

Què es pot fer per abaixar el colesterol?

Quina funció té el colesterol?

Sempre que parlem deho solem fer de manera negativa. Però no sempre ho és. De fet, està sempre present al nostre cos i és un element necessari per al bon funcionament del nostre cos. Però, com bona part de tot el que ens conforma, cal regular-lo i que no excedeixi els límits. Per això el doctor diu que cal canviar laper abaixar-lo si et fan unai surt un valor massa elevat: pot ser un risc per a laI com es controla un excés de colesterol? Doncs complint amb una. Per ajudar-te, a continuació et presentem unadels aliments amb més colesterol i que has de-te a tu mateix si tens aquest valor massa alt.Lai els seus derivats, com poden ser elso els, són aliments a evitar si tens el colesterol molt alt. Ara bé, són perjudicials només aquells que han estat produïts amb llet. Per aquest motiu, és una molt bona alternativa consumir productes lactis que siguin. Pel que fa als, cal evitar els que siguin més curats, com el parmesà, el cheddar o el brie. La llet també es pot substituir per alternatives vegetals, com lao laSi menges molta, és possible que sigui una de les causes de tenir un colesterol alt. Per això, és altament recomanable disminuir el consum de la, elo el. De la mateixa manera, menjar salsitxes, hamburgueses o embotits com elo lano són gens beneficiosos. Les alternatives a la carn vermella poden ser elo elLa brioixeria industrial pot implicar un excés important del colesterol. Els alimentsi amb moltno són gens recomanables perquè a banda també contenen additius,. Per substituir-los, poden ser unes bones opcions les fruites, els dàtils o les panses, que, a més, també aportenbeneficiosos per a la salut.o fer-ho ambés una de les pitjors tècniques per cuinar els aliments, sigui amb oli o amb mantega. El fet de fregir eleva el nivell de, i, en conseqüència, de colesterol. Les alternatives, res més enllà del que es pot fer a casa: cuinar a la, alo al. A més, d'aquestes maneres es mantenen els nutrients i el sabor original del menjar.Elstenen una doble cara. És cert que n'hi ha que tenen un baix nivell de colesterol i poden ser beneficiosos per a la salut, com les, elso les. Però, per altra banda, tots els crustacis impliquen un creixement del colesterol. Ens referim a les, la, elso elsTenir un colesterol alt no és cap fet menor: implica un risc més gran de patir, especialment l'i l'. La simptomatologia més freqüent de tenir un colesterol elevat és el dolor al pit, la fatiga, la sensació de falta d'aire o la manca de sensibilitat a les extremitats.En referència acardiovasculars, també es pot produir sensació de mareig, confusió, visió borrosa o dificultat per parlar, a més de mal de cap o paràlisi a la cara. Finalment, la malaltia de més gravetat és l', que té un quadre simptomàtic de suor freda, dolor al pit i al braç, a banda de la mandíbula, a les dents i a l'abdomen, i patir fatiga i dificultats per respirar.Segons explica la Societat Espanyola de Medicina Interna, l'ideal és que el colesterol total estigui per sota de 200 mg/dl i el Colesterol--conegut com el colesterol ""- per sota de 130. Així doncs, menys de 100 mg/dl es considera un nivell normal, mentre que entre 100 i 160 es considera normal-alt i per sobre dels 160 ja és alt. Pel que fa al que considerem el colesterol "", el, en el cas dels homes és normal si és superior a 35 mg/dl, mentre que en dones ha de ser superior a 40 mg/dl perquè el nivell sigui correcte i òptim.Abaixa el colesterol, però, no és tan senzill com mantenir una dieta sana i equilibrada. És un pas, sí, però no l'únic. Entre la resta d'hàbits que cal implementar, no només per corregit aquest problema de salut, sinó de manera general, és evitar el consum de tabac i alcohol. A banda, un altre consell indispensable és fer exercici físic de manera freqüent. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la població adulta ha de fer entre 150 i 300 minuts d'esport a la setmana.És important mantenir uns nivells correctes de colesterol especialment per la important funció que té en el nostre organisme. Es tracta d'una molècula essencial que forma part del grup de lípids o greixos i és imprescindible per a la formació d'hormones, metabolisme de la vitamina D i que també és indispensable per a l'absorció de calci i àcids biliars.

