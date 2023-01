Boye avisa que l'estratègia de l'exili es manté: «Avui no és més fàcil l'extradició de Puigdemont»

L'equip de defensa deha estat tot el matí analitzant les 71 pàgines que ha necessitatper adaptar-se la persecució contra els exiliats al nou codi penal que ha entrat en vigor aquest dijous. El magistrat del Tribunal Suprem ha renunciat a la sedició, però manté viva la via de la malversació en la modalitat més greu, amb penes que poden arribar als 12 anys de presó. Per ara, descarta emetre noves euroordres fins que la justícia europea es pronunciï sobre les carpetes obertes sobre la immunitat de Puigdemont i les qüestions prejudicials. En aquest nou escenari, la defensa dels exiliats diu que l'estratègia de l'exili es manté. "", ha afirmat l'advocatDes del Parlament Europeu, l'advocat ha dit que esperarà a les decisions que arribin des de la justícia europea, especialment la del(TGUE) sobre el suplicatori i la immunitat dels eurodiputats de Junts. També ha relativitzat l'èxit que suposa que Llarena hagi renunciat a la sedició, perquè aquest delicte ja va ser descartat fa anys a. L'advocat ha explicat que l'estratègia passa per demostrar que els fets de 2017 no són delicte i existeix una persecució política contra l'independentisme. "És poc seriós anar canviant de delicte per aconseguir l'extradició", ha recordat Boye, en referència als canvis de Llarena, que després de la detenció de Puigdemont a Alemanya va dir que no volia una extradició només per malversació.En tot cas, ha dit que l'aplicació que Llarena ha fet del nou delicte de malversació suposaque s'ha fet d'aquest tipus delictiu. La defensa dels exiliats ha recordat que Llarena ha tornat a vulnerar els drets dels dirigents independentistes, perquè ha dictat una ordre nacional de detenció malgrat que tenen immunitat i hauria hagut de demanar un suplicatori al Parlament Europeu. Boye també s'ha mostrat preocupat perquè la resolució de Llarena és un atac a la reforma del codi penal impulsada del poder legislatiu.On sí que hi poden haver canvis més aviat és en la situació de. L'exconsellera està processada només per desobediència, sense risc de presó. "La data de tornada a Catalunya la decidirà Ponsatí", ha dit Boye, que no ha volgut concretar si l'eurodiputada ha pres alguna decsió en aquest sentit. L'advocat ha tornat a insistir que l'estratègia de l'exili, dissenyada el 2017, preveu un retorn a casa dels dirigents a l'exili, també de Carles Puigdemont, sempre que els jutges europeus els donin la raó.

