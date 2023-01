Rècord de trasplantaments d'òrgans a Catalunya en un sol any

Les donacions augmenten

Elsvan fer 1.346el 2022, un 27% més que el 2021 -quan encara es notava el sotrac de la Covid- i un 4% més que el 2019, l'any que fins ara tenia el màxim històric. En el balanç del 2022, el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT),, ha destacat que, més enllà dels rècords, les dades mostren el "nivell de maduresa" del sistema i ha recordat que, darrere les xifres, hi ha la generositat de donants i famílies.Quinze persones han donat els òrgans després de demanar la prestació de l'ajuda per morir (PRAM) des que es va aprovar lael 2021 i s'han pogut fer 56 trasplantaments. També s'ha superat el rècord de trasplantaments pediàtrics, amb 61. Catalunya ha superat el rècord de trasplantaments d'òrgans del 2019, quan se'n van fer 1.296, amb 1.346 operacions el 2022. Els anys 2020 i 2021, l'activitat es va reduir com a conseqüència de ladel, amb 999 i 1.063 trasplantaments respectivament.En el balanç de l'activitat de donacions i trasplantaments de l'any passat, aquest dijous al Departament de, Tort ha qualificat les xifres d'"estratosfèriques" i ha assenyalat que "el sistema ha entrat en un nivell de maduresa tan alt que permet als equips fer, de manera ordenada i amb qualitat, un nombre elevat de trasplantaments". Per la seva banda, el consellerha recalcat la "innovació constant" que hi ha darrere dels trasplantaments.L'apunta que, amb aquest volum d'activitat, amb una mitjana de 3,7 trasplantaments al dia, els centres catalans tenen possiblement la taxa d'operacions més alta del món, 173 trasplantaments per milió de població (pmp), tot i que és difícil de confirmar perquè cada sistema té les sevesi és difícil de comparar-los, matisen. Per tipus d', l'augment dels trasplantaments el 2022 ha estat generalitzat, menys en el cas dels cardíacs, que s'han mantingut en 54. S'han fet 949 trasplantaments renals, un 28% més que l'any anterior, i se supera així la barrera dels 900; 203 de fetge (30% més); 107 de pulmó (26% més) i 33 de pàncrees (32% més).El director de l'OCATT ha posat èmfasi que dos equips han superat per primera vegada a l'estat espanyol la barrera dels 200 trasplantaments renals, l'(224) i l'(223). Pel que fa als trasplantaments pediàtrics, també s'ha arribat a un màxim històric, amb 61 intervencions: 24 de ronyó, 24 de fetge, 9 de cor i 4 de pulmó. Any rere any es consolida el programa split en trasplantament hepàtic, una tècnica que permet realitzar dos trasplantaments, normalment a un infant i a un adult, amb un sol fetge.Un total de 357 persones van donar òrgans en morir (donants cadàver) el 2022, un 24% més respecte del 2021 i el segon màxim històric, després del 2019 (377). La taxa de donació a Catalunya se situa en 45,8 donants pmp. Per tipus de donant, els de mort encefàlica (cerebral) pugen un 1% (164 versus 162) mentre que els de mort en asistòlia (cardíaca) augmenten un 53% (193 vs. 126).El percentatge de negatives familiars a la donació s'ha reduït fins al 18%. Així, vuit de cada deu famílies han donat el consentiment a la donació d'òrgans. La donació en vida va superar el rècord, amb 178 donants, tots de ronyó, amb un increment del 23% respecte del 2021. Els donants vius renals gestionats als hospitals catalans representen més de la meitat del total de l'Estat.

