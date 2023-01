Investiguen un incendi en una nau de Josep Bou: troben líquid inflamable al terra

He trabajado duro toda mi vida, y con esfuerzo me he comprometido siempre con la creación de empleo. Así amaneció mi empresa el día de hoy.



Mi apoyo y agradecimiento a mis trabajadores!! Son mi mayor fuerza! No dejaremos de luchar por una #Cataluña unida!! pic.twitter.com/Fk3tWmXxVo — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) February 28, 2020

Elshan obert unaper esclarir les causes d'unque va tenir lloc el passat dimarts en unade(Vallès Occidental). Segons avança El País, la nau seria propietat del regidor dela Barcelona,El rotatiu assenyala que els treballadors van aconseguir ràpidament apagar lesper evitar la seva propagació. No obstant això, aquests també s'haurien trobati el vigilant va observar com uns joves fugien del local amb unaEl regidor havia denunciat anteriormentcontra aquest mateix negoci. En una piulada a les xarxes socials es poden veure diverses fotografies de les pintades que li van fer a la façana de la panificadora l'any 2020. Entre d'altres s'hi pot llegir "" o "".

