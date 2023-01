Canvi de temps amb fred d’hivern: ruixats, vent… i neu al Pirineu

Farà fred aquest cap de setmana?

I quan arribarà el canvi de temps?

I la setmana vinent farà molt fred?

La previsió del Meteocat

Laés tradicionalment lai enguany ens recordarà que, malgrat tot, estem a l'hivern . Abans, ens espera unamb temperatures relativament suaus. Elarribaràamb ruixats a les comarques del nord-est i vent al Pirineu, especialment a la vessant nord.No, eldels darrers dies. Les temperatures seran suaus i, de fet, amb una certa tendència a l'alça. Tot i que pot glaçar en algunes valls del Pirineu, Prepirineu i interior del país, elsamb temperatures per sobre de les habituals per l'època, especialment el dissabte.El. Les temperatures començaran a baixar i la, especialment al vessant nord. La cota se situarà entorn de 1.200 metres –baixant cap als 1.000 i fins als 800 a la Val d'Aran-.A la resta del país no s'esperen precipitacions generalitzades. Això sí, entre el diumenge a la tarda i dilluns al matí s'esperen. No seran molt abundants ni generals, però en aquest context de sequera tota gota és benvinguda.La setmana dels barbuts ara mateix sembla. S'esperen registres per sota de la mitjana, però. Això sí, dimarts s'espera una treva i no seria fins dimecres que tornarien a baixar les temperatures (tot i que és massa enllà per assegurar-ho)., especialment al vessant nord. A la resta del país vent –que augmenta la sensació de fred, però conté les temperatures- i poc més. No nevarà a Collserola, vaja.A continuació, la previsió completa del

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor